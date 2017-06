Valzer di tecnici: Vandeweghe trova Cash, Young con Kardon

Girandola importante di coach sia nel circuito ATP che in quello WTA. Il "pirata" Cash torna in panchina dopo un lungo periodo di inattività

Movimenti importanti alla vigilia della stagione sull’erba per le panchine di molti tennisti. La notizia più importante l’abbiamo letta senza dubbio ieri quando Stan Wawrinka ha annunciato di arricchire il suo staff, già ottimo con Norman, con la presenza di Paul Annacone.

La notizia di oggi, invece, è il ritorno di Pat Cash. Il “pirata” australiano seguirà Coco Vandeweghe fresca di separazione con Craig Kardon. Allo stesso tempo l’ex coach dell’americana sembrerebbe aver subito trovato un accordo con Donald Young, almeno per la stagione sull’erba. Tornando a Cash, invece, bisogna ricordare che sarà la sua prima esperienza come coach nel cicuito WTA. In passato ha allenato Mark Philippoussis, portandolo in finale a New York, Greg Rusedski e Vince Spadea. La collaborazione Cash-Vandeweghe inizierà già questa settimana al torneo di ‘s-Hertogenbosch dove la talentuosa americana difende il titolo del 2016. A Wimbledon invece la scorsa stagione ha raggiunto i quarti di finale, sconfitta da Anastasia Pavlyuchenkova.

“Sono eccitato – ha dichiarato Cash – perché credo che Coco abbia il potenziale per vincere uno slam (miglior risultato slam: semi Australian Open 2017, ndr). Ha l’abilità di buttare fuori dal campo le avversarie. Lavoreremo su questo sia per la stagione su erba che per il resto dell’anno”.

Per Kardon, infine, è un ritorno al circuito ATP dopo aver raggiunto le semi a Wimbledon con Malisse nel 2002, e aver portato, molto più recentemente (nel 2013), il cinese Ze Zhang al suo best ranking di 159 al mondo (attualmente 228). In carriera Kardon ha allenato anche Martina Navratilova, due volte campionessa a Wimbledon con lui (1989, 1990), e Mary Pierce.