WTA Nottingham: ottima Barty, avanti Vekic, Ahn e Pironkova

WTA Nottingham, secondo turno: Ashleigh Barty prende a pallate Jana Fett, passano il turno Vekic, Ahn e Pironkova

Sono andati in scena quattro degli otto match di secondo turno a Nottingham e nessuna testa di serie era impegnata. Tutti gli incontri si sono conclusi in “straight sets” e, eccettuato il primo incontro, nessuna partita è stata particolarmente incerta. Nel primo match in programma, Donna Vekic regola Julia Boserup distanziandola di un break in ciascun set, vincendo 6-3 6-4. La partita è stata piuttosto equilibrata, in particolare nel primo set, quando Boserup si era portata avanti di un break.

Non c’è storia invece tra Ashleigh Barty e la qualificata Jana Fett. Barty ha dato sfoggio di tutto il proprio vasto repertorio e Fett è parsa quasi impotente. Il risultato finale è stato di 6-2 6-1.

Kristie Ahn prosegue la propria sorprendente marcia e con un risultato piuttosto netto (6-3 6-1) si impone su Magda Linette. Ricordiamo che Ahn proviene dalle qualificazioni.

Nell’ultimo incontro in programma, Pironkova stenta un po’ in avvio, andando sotto di un break, ma poi surclassa Kurumi Nara sconfiggendola in due set, con un pesante 6-3 6-2. Nel secondo set la giapponese ha sofferto moltissimo il gioco molto adatto all’erba della bulgara.

Risultati:

A. Barty b. [Q] J. Fett 6-2 6-1

[Q] K. Ahn b. M. Linette 6-3 6-1

T. Pironkova b. K. Nara 6-3 6-2

D. Vekic b. J. Boserup 6-3 6-4