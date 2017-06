Sabato 17 “Federico Buffa intervista Andre Agassi” su SKY Sport 1

Federico Buffa, da sempre affascinato dall'autobiografia del Kid di Las Vegas, lo intervista in esclusiva per SKY Sport

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis e non solo, sabato 17 giugno su SKY Sport 1 andrà in onda una speciale intervista di Federico Buffa ad Andre Agassi per la rubrica “I Signori del Tennis”: Si tratta del primo viaggio nel mondo del tennis per il più famoso narratore sportivo italiano, che aveva già raccontato in esclusiva ad Ubitennis qualche anno fa la sua predilezione per l’autobiografia del campione americano intitolata “Open”.

L’intervista andrà in onda sabato alle 19.00 e alle 23.00 ma sarà ovviamente disponibile anche su SKY On Demand in qualsiasi momento per gli abbonati.