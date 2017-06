Wimbledon, il video di presentazione è da brividi

Non solo lo sguardo pensieroso di Roger e lo sforzo al servizio di Venus. La magia di Wimbledon regala molto altro e il lavoro che c’è dietro questo grande evento è difficile da immaginare – a partire dal duro allenamento dei raccattapalle. Con questo video promozionale molto suggestivo gli organizzatori dello Slam londinese, a due settimane e mezzo dall’inizio dei giochi, cercano di farci entrare nel mood giusto.

It's almost time.

The Championships 2017. A Year in the Making…#Wimbledon pic.twitter.com/XrHt4iYW49

— Wimbledon (@Wimbledon) June 16, 2017