Qualificazioni ATP/WTA: bene Seppi e Giorgi, fuori Vanni

Ad Halle Andreas Seppi supera il primo turno mentre Luca Vanni cede al giovane americano Ernesto Escobedo. Vince anche Camila Giorgi a Birmingham

Due su tre: è questo finora il bilancio dei tennisti italiani nel primo turno delle qualificazioni dei tornei su erba di Halle e Birmingham. Al Gerry Weber Open, dove disputò una finale contro Federer due anni fa Andreas Seppi, da testa di serie n.2 del tabellone cadetto, ha sconfitto con un doppio 6-3 la wild card tedesca Daniel Masur, n.204 del ranking ATP. Sempre in questo evento, non ce l’ha fatta invece a vincere il proprio match Luca Vanni che si è arreso con lo score di 6-3 7-6 al nextgen statunitense Ernesto Escobedo. Nel torneo WTA di Birmingham Camila Giorgi ha approfittato di un sorteggio favorevole, battendo la 17enne wild card britannica Emily Appleton, n.884 del ranking, per 7-5 6-4. In giornata scenderà in campo anche Sara Errani a Maiorca, contro la tennista del Liechtenstein Kathinka Von Diechmann, n.179 del mondo. Errano non è certo una specialista dell’erba ma dovrebbe partire favorita.