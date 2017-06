WTA Birmingham: Giorgi non si ferma. Kvitova, primo sorriso su erba

Camila e Petra avanzano a braccetto superando in due set Vikhlyantseva e Smitkova. Per Giorgi sfida con Svitolina al secondo turno

(in aggiornamento)

Risultati:

[7/WC] P. Kvitova b. [LL] T. Smitkova 6-2 6-3

[Q] C. Giorgi b. N. Vikhlyantseva 6-3 7-6(4)

[4] J. Konta vs L. Tsurenko

[3] D. Cibulkova vs L. Safarova

[6] G. Muguruza vs [Q] E. Kulichkova

N. Hibino vs K. Siniakova

[9] D. Gavrilova vs [Q] S.W. Hsieh

[5] K. Mladenovic vs Y.Y. Duan

D. Vekic vs A. Riske

[Q] M. Vondrousova vs A. Barty

C. Vandeweghe vs C. McHale

S. Zhang vs M. Linette