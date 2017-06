ATP Challenger Milano: Paolo Maldini fa gli onori di casa

Paolo Maldini presente non solo nel tabellone, ma anche alla presentazione del Challenger di Milano: "Del tennis mi affascina la sfida con me stesso". Nel main draw Robredo, Pujol, Delbonis, Pella e wild card per Gianluca Mager

A Milano c’è grande fermento per le Finals under 21 che si terranno a novembre, tuttavia il capoluogo lombardo ha in serbo un altro evento internazionale: l’ASPRIA Tennis Cup (43.000€), dodicesima edizione del torneo ATP Challenger di Milano, organizzato da Makers e ospitato dall’incantevole ASPRIA Harbour Club di Via Cascina Bellaria. A presentare l’evento è stato un atleta di fama internazionale: Paolo Maldini. L’ex capitano del Milan, dopo aver vinto il “rodeo” insieme al maestro-coach Stefano Landonio, ha ricevuto una wild card per il tabellone del doppio. “C’è grande emozione per una nuova avventura unita al piacere di farne parte”, ha dichiarato il campione rossonero che prosegue dicendo: “La cosa che mi piace di più del tennis è la sfida con me stesso, il desiderio di volersi migliorare in un gioco che ha iniziato ad appassionarmi subito dopo il mio ritiro dal calcio giocato, avvenuto nel 2009. Ciò che trovo affascinante è la sfida con me stesso, ancor più che con l’avversario. È lo stimolo che mi spinge a giocare sempre di più, anche se ad oggi mi ritengo un ex atleta”.

Al di là della partecipazione di Maldini, il torneo vanta la miglior entry list dal 2006: infatti sono iscritti giocatori del calibro di Tommy Robredo (ex top 10), Marcel Grannollers Pujol (ex top 20), Guido Pella e Federico Delbonis, campioni in Coppa Davis nel 2016. Assente, invece, Matteo Berrettini, a causa di un infortunio alla caviglia rimediato durante il torneo di Caltanissetta. Sono state dispensate due delle tre wild card, di cui una Gianluca Mager (entrato quest’anno nel tabellone principale di Roma sempre grazie ad una wild card) e un’altra al tennista italo-americano Liam Caruana, che attualmente sta disputando il torneo di Todi. La terza wild card sarà comunicata nei prossimi giorni. “Per il nostro invito, sono in corso trattative piuttosto avanzate con il 17enne serbo Miomir Kecmanovic, attuale numero 1 del mondo junior e secondo molti il possibile erede di Novak Djokovic. Stiamo attendendo la sua conferma”, ha dichiarato Carlo Alagna, direttore organizzativo del torneo.