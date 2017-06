Carreño Busta salta Wimbledon. Lorenzi testa di serie?

Con i ritiri di Goffin e Carreño Busta, il senese è quasi certo di una testa di serie a Wimbledon. Sempre che Khachanov, Haase o Young non facciano scherzi...

Pablo Carreño Busta non è ancora riuscito a recuperare dall’infortunio addominale che lo aveva costretto al ritiro nei quarti di finale del Roland Garros contro Rafa Nadal. Per questo salterà Wimbledon, in cui però difendeva solo il primo turno. Al suo posto subentra Facundo Bagnis, argentino classe ’90, numero 104 del mondo.

La spiacevole situazione di Pablo potrebbe però fare un bel regalo a un tennista italiano, perché il ritiro dello spagnolo avvicina ancora di più Paolo Lorenzi alle 32 teste di serie dello slam londinese. Il senese, numero 33 del ranking, era già certo di scalare una posizione grazie al ritiro di Goffin e ora ne scalerebbe un’altra attestandosi virtualmente al 31esimo posto del seeding di Wimbledon. Considerando la correzione dell’algoritmo che lo Slam londinese applica per l’assegnazione delle teste di serie Paolino verrebbe sorpassato solo da Verdasco, che vanta migliori risultati sul’erba negli ultimi due anni; Lorenzi sarebbe quindi l’ultima delle 32 teste di serie. A coloro che non risultano tra i primi 32 nel’ultimo aggiornamento delle classifiche (al netto dei forfait) infatti l’algoritmo non si applica, quindi Simon – che con l’aggiunta dei punti raccolti su erba dal 2015 sorpasserebbe Lorenzi – non entra nella disputa e rimane privo di testa di serie.

Aggiornamento teste di serie (prima dei match del 22 giugno)

1-2 Murray-Djokovic

3-4 Nadal-Wawrinka

5-8 Federer-Raonic-Cilic-Thiem

9-12 Nishikori-Berdych-Tsonga-A.Zverev

13-16 Dimitrov-Pouille-Monfils-Sock

17-24 Agut-Kyrgios-Karlovic-Gasquet-Muller-Isner-RamosV-Querrey

25-32 Cuevas-Johnson-F.Lopez-M.Zverev-Fognini-DelPo-Verdasco-Lorenzi

Per Paolino è quasi cosa fatta ma manca ancora la certezza matematica. Per mantenere l’ultima testa di serie dovrà sperare che due tra Haase e Khachanov e Young – ancora in corso nei tornei settimanali – non colgano risultati tali da poterlo scavalcare in classifica. In particolare i risultati che possono escluderlo dai favoriti del seeding sono i seguenti:

finale Khachanov-Haase ad Halle (entrambi lo scavalcherebbero)

uno tra Haase e Khachanov finalista e Young vincitore del Queen’s (Haase/Khachanov e Young lo scavalcherebbero)

Eventualità remote, ma non ancora escludibili.

Si tratterebbe dell’ennesima grande soddisfazione per Paolino, una delle più clamorose, poiché sull’erba ha un saldo piuttosto negativo in carriera: tre match vinti su 18 nel circuito ATP e sei sconfitte al primo turno a Wimbledon con soli tre set vinti.