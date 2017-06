Eastbourne, quali: Fabbiano e Schiavone accedono al main draw

Thomas Fabbiano e Francesca Schiavone, gli unici italiani impegnati nelle qualificazioni al combined di Eastbourne, raggiungono il tabellone principale, battendo Ti Chen e Lauren Davis

Quando tutti gli occhi erano puntati su Roger Federer che veniva premiato per il suo nono titolo ad Halle, il nostro Thomas Fabbiamo silenziosamente cominciava il suo match alla conquista del tabellone principale del torneo combined di Eastbourne. L’italiano sta dimostrando di trovarsi piuttosto a suo agio sui verdi campi veloci: reduce dalla finale del Challenger di Nottingham, in cui aveva dichiarato di puntare a Wimbledon, oggi è riuscito a raggiungere il main draw dell’ATP 250 di Eastbourne. Il 28enne pugliese si è imposto al primo turno di qualificazioni sull’argentino Andres Molteni, fuori dai primi 500 del mondo, e oggi ha battuto agevolmente il taiwanese Chen (n.275) con il punteggio di 6-1 6-4. Di sicuro la prova del nove arriverà nel tabellone principale, ma Fabbiano non può lamentarsi, in quanto affronterà Vesely, Tomic o un altro qualificato.

Sul versante femminile troviamo Francesca Schiavone, che dopo l’interruzione della partita causa pioggia, è riuscita ad imporsi sulla numero 27 del mondo, Lauren Davis, in tre set (6-3 0-6 6-1). L’azzurra, numero 73 WTA, dopo l’accesso al main draw, avrà la possibilità di giocare il secondo torneo sull’erba, dopo quello di Maiorca, in cui fu estromessa al secondo turno da Kristyna Pliskova.