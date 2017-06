TV e Rete: Wimbledon è già iniziato, qualificazioni in diretta

Per la prima volta SKY Sport trasmette in diretta integrale le qualificazioni dei Championships. Eurosport e Supertennis coprono gli ultimi appuntamenti di rodaggio a Eastbourne e Antaya

Si respira già l’aria dei Championships che quest’anno ritarda di una settimana ma che ormai sono molto vicini. Così SKY Sport decide di ingannare l’attesa trasmettendo in diretta integrale per la prima volta in Italia le qualificazioni da Roehampton da lunedì 26 a giovedì 29.

Intanto si giocano altri tre tornei di cui uno combined per preparare Wimbledon: a Eastbourne un WTA Premier con campo di partecipazione strepitoso (8 delle prime 10 giocatrici del mondo presenti). La versione maschile del torneo inglese è di livello inferiore (ATP 250) ma vedrà il ritorno a sorpresa in campo di Novak Djokovic che torna a giocare un torneo su erba pre-Wimbledon per la prima volta dal 2010. Ad Antalya, Turchia, arriva un nuovo torneo su erba che vede come prima testa di serie, anche in questo caso a sorpresa, Dominic Thiem. Eurosport trasmetterà in esclusiva l’ATP 250 di Eastbourne mentre Supertennis offrirà il WTA Premier in Inghilterra e le fasi finale del torneo turco. Domenica 2 luglio diretta della finale del Challenger di Milano (su terra battuta) sempre su Supertennis.

Andiamo a vedere dunque la programmazione nel dettaglio di questa ultima settimana che precede il terzo Slam della stagione.

SKY SPORT (Sky Go e Now TV)

Dal 26 al 29 giugno, presso il Roehampton Tennis Club di Londra sono in programma le qualificazioni al torneo su erba più importante e prestigioso al mondo, Wimbledon, terzo Slam della stagione. In campo uomini e donne per conquistare un posto nel tabellone principale, al via dal 3 luglio.

Per la prima volta le qualificazioni verranno trasmesse in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport HD

Tutti i giorni appuntamento su Sky Sport 2 HD dalle 12 alle 20, con la telecronaca affidata a Elena Pero e Luca Boschetto.

Di seguito la programmazione completa delle qualificazioni:

Lunedì 26 giugno dalle 12 alle 20 Sky Sport 2 HD diretta

Martedì 27 giugno dalle 12 alle 20 Sky Sport 2 HD diretta

Mercoledì 28 giugno dalle 12 alle 20 Sky Sport 2 HD diretta

Giovedì 29 giugno dalle 12 alle 20 Sky Sport 2 HD diretta

EUROSPORT TV (Player)



L’emittente pan-europea disponibile su SKY (anche in HD, Canali 210-211) e Mediaset Premium ( in SD, canali 384-385 sul mux Mux Mediaset 3) oltre che tramite Eurosport Player, trasmetterà in diretta il torneo ATP 250 di Eastbourne.



Copertura integrale dei due tornei in streaming su Eurosport Player (ora disponibile pass annuale a 29.99€)

Questa la programmazione LIVE sui canali TV di Eurosport:

ATP 250 Eastbourne

lunedì 26 giugno – LIVE dalle ore 12.00 fino a fine giornata (Eurosport 1)

martedì 27 giugno – LIVE dalle ore 12.00 fino a fine giornata (Eurosport 1)

mercoledì 28 giugno LIVE dalle ore 12.00 fino a fine giornata (Eurosport 1)

giovedì 29 giugno – LIVE alle ore 12.00 (Eurosport 1) e alle ore 16.00 (Eurosport 2)

venerdì 30 giugno – LIVE dalle ore 16.00 (semifinali, Eurosport 1)

sabato 1° luglio – LIVE alle ore 15.00 (finale, Eurosport 2)

SUPERTENNIS TV (Streaming)

Il canale della FIT disponibile gratuitamente sul canale 64 del Digitale terrestre (Nuova Frequenza/Copertura) e sul canale 224 della piattaforma satellitare SKY (in Alta Definizione), trasmetterà in diretta integrale il WTA Premier di Eastbourne, e anche le fasi finale del nuovo torneo ATP 250 di Antalya (Adalia) in Turchia.



Ricordiamo che Supertennis HD è in chiaro via Satellite quindi è ricevibile con qualsiasi decoder satellitare anche non SKY collegato a una parabola puntata verso i 13° Est (Satellite Hotbird). Inoltre tutta la programmazione è visibile in streaming sul sito Supertennis.tv (Solo dall’Italia).

La pagina Facebook ufficiale dell’emittente offre diretta streaming, a volte anche con match diversi da quelli trasmessi in TV.

Questo il dettaglio della programmazione:

WTA Premier Eastbourne

lunedì 26 giugno – LIVE alle ore 12.00, alle ore 13.30, alle ore 15.30 ed alle ore 17.30

martedì 27 giugno – LIVE alle ore 12.00, alle ore 13.30, alle ore 15.30 ed alle ore 17.30

mercoledì 28 giugno – LIVE alle ore 12.00, alle ore 13.30, alle ore 15.30 ed alle ore 17.30

giovedì 29 giugno – LIVE alle ore 12.00, alle ore 13.30, alle ore 15.15 ed alle ore 17.00

venerdì 30 giugno – LIVE alle ore 12.00 ed alle ore 14.00 (semifinali)

sabato 1° luglio – LIVE alle ore 13.15 (finale)

ATP 250 Antalya

giovedì 29 giugno – differita alle ore 19.00

venerdì 30 giugno – LIVE alle ore 09.00; differita alle ore 16.00 (semifinali)

sabato 1° luglio – LIVE alle ore 16.30 (finale)

STREAMING (TENNISTV.com)

La soluzione streaming ufficiale dell’ ATP è disponibile sia per computer che per dispositivi mobili (tramite le relative App). Il prezzo è di 14.99 Euro al mese per avere accesso a quasi tutti i tornei del circuito maschile.

Questo il programma delle dirette di questa settimana:

– ATP 250 Antalya: 19 match IN DIRETTA da lunedì 26 giugno

I tornei Challenger sono come sempre disponibili gratuitamente tramite il servizio streaming ufficiale dell’ATP. Questa settimana appuntamento all’ Harbour Club di Milano (zona San Siro). Finale in diretta TV su Supertennis, domenica 2 luglio alle 16.00.