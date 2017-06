Ivanisevic: “Cilic a Wimbledon ha più chance di Djokovic e Murray”

"Federer e Nadal i primi favoriti. Poi Marin e infine Andy. Rafa sta colpendo in maniera incredibile, batterlo non sarà facile"

È un Goran Ivanisevic molto sicuro di sé quello che parla del suo ex allievo Marin Cilic e del prossimo torneo di Wimbledon: “I primi favoriti per me sono Nadal e Federer, ma dopo di loro inserirei di certo Marin. Gioca molto bene sull’erba ma nessuno parla di lui, ha il gioco adatto e dipenderà solo da come reggerà la pressione del grande evento. Se continuerà a essere così aggressivo può essere molto pericoloso”.

Sempre per Goran, dopo Cilic c’è Murray: “Andy è il mio quarto favorito, però ultimamente ha perso fiducia. Non sta colpendo la palla abbastanza bene e i suoi avversari hanno sempre più fiducia contro di lui e questa è la cosa peggiore che può succedere. Ha due settimane di preparazione e poi deve sperare di ritrovare subito la fiducia nel torneo”. Le ultime parole l’ex campione dei Championships le spende per Rafa Nadal: “Mentalmente è il più forte di tutti ma il sorteggio a Wimbledon è molto importante. Potrebbe essere vulnerabile durante la prima settimana, dopotutto le sue ultime apparizioni parlano chiaro. Ma comunque sta colpendo la palla in un modo incredibile e batterlo non sarà di certo facile”.