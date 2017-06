Federer arriva a Wimbledon: primo allenamento in diretta streaming

Alle 12:00 ora italiana, Federer delizierà il popolo web con il suo primo allenamento in diretta da Wimbledon

Così come era già successo nella pre-season a Dubai, Roger Federer permetterà ai suoi fan di tutto il mondo di assistere al suo primo allenamento a Wimbledon, che verrà trasmesso in diretta streaming su Twitter. L’elvetico è ormai diventato un habituè della comunicazione e della condivisione social: dopo il Periscope di fine 2016 in cui un Federer ancora non in condizioni ottimali si era divertito e aveva fatto divertire in compagnia di Lucas Pouille, Roger celebrerà in diretta i suoi primi scambi sull’erba londinese.

L’allenamento inizierà alle 12:00, ora italiana.