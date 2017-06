WTA Wimbledon Party, Jankovic: “Odiavo l’erba, mi sentivo una mucca”

Presente anche Azarenka: "Mi sento meglio ma ho bisogno di giocare partite". E Svitolina: "Sono pronta a tutto"

Dopo la pausa presa dopo aver annunciato la sua gravidanza, Victoria Azarenka è pronta a fare il suo ritorno a livello Slam sui prati di Londra, dove ha raggiunto la semifinale due volte nel biennio 2011-12. Il suo primo match, in anticipo sulla tabella di marcia, si è disputato a Maiorca e si sono presentate più difficoltà del previsto. “I primi due match non sono stati affatto facili, soprattutto il primo dove ci sono stati tantissimi momenti drammatici. Ma comunque ho racimolato qualche match in allenamento qui e là, quindi mi sento meglio. Ho sempre avuto l’impressione che impiegassi poco tempo per prendere il ritmo, tuttavia necessito di tanti incontri”. La neo-mamma ventisettenne inizierà il suo torneo a Wimbledon contro Cici Bellis, e quando al WTA Pre-Wimbledon Party le è stato chiesto se si sta preparando in maniera differente, ha detto che “a dire il vero no. Io ho sempre tante aspettative su di me e su quello che vado a fare in campo, staremo a vedere come va. Voglio sempre assicurarmi che ogni giorno sia presente al 100%”.

Un personaggio che raramente è assente in questi eventi mondani che ruotano strettamente intorno al mondo del tennis femminile è Jelena Jankovic. L’ex-numero 1 del mondo ha parlato del suo rapporto conflittuale con questa particolare superficie ricordando come “ho avuto molte emozioni contrastanti nel costo degli anni. C’è stato un periodo in cui la odiavo, mi sentivo come se fossi una completa mucca sull’erba“. Tuttavia basta poco per modificare questo genere di sensazioni e nel suo caso un ottimo risultato è stato sufficiente per scacciare tutti i demoni. “Quando ho vinto il doppio misto a Wimbledon nel 2007 (in coppia con Jamie Murray, ndr) sono stata orgogliosa di poter combinare qualcosa in questo torneo. Inoltre penso di aver giocato tre o quattro volte il quarto turno di Wimbledon. Ma il mio obiettivo è arrivare alll seconda settimana in singolare, e farò di tutto per raggiungerla”.

Alla festa era presente anche la tennista che quest’anno sta mostrando maggiori progressi, Elina Svitolina, la quale si è limitata ad un breve commento sulla sua situazione. “Mi sento molto eccitata. È sempre impegnativo giocare sull’erba e accetto questa sfida. Quest’anno farò del mio meglio per prepararmi a dovere e sono pronta a tutto”.

