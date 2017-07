Wimbledon: programma day 6

Sul Centrale ancora presenti Djokovic e Federer. Radwanska ad aprire lo spettacolo. Sul campo 1 giocheranno Raonic e Thiem. Solo il campo 2 per Kerber

Dopo cinque giorni di grande tennis ci si avvicina alla consueta domenica di riposo, ma prima gli addetti a lavori devono prendersi cura dei campi per un’altra giornata ricca di match.

Come avvenuto nella giornata precedente, sono ancora una volta due ragazze ad aprire il programma sul Campo Centrale e alle 13:00 ora locale – le 14:00 italiane – si affronteranno Agnieska Radwanska e Timea Bacsinszky. Subito dopo di loro farà il suo grande ritorno su un palcoscenico di grande rilievo il lettone Ernest Gulbis il quale anche se parte sfavorito contro Novak Djokovic, sicuramente non è sconfitto in partenza. Concluderà il programma per la seconda volta consecutiva il campione svizzero Roger Federer opposto per la quatta volta in stagione ad un rappresentante della famiglia Zverev, e in questo caso si tratta del fratello più grande Mischa.

Alle 14:00 ora italiana ad aprire il programma del campo numero 1, ancora in attesa di avere un tetto tutto suo, è la rivincita dei quarti di finale del Roland Garros tra Milos Raonic e Albert Ramos-Vinolas; in quel match la vittoria dello spagnolo fu agevole ma in questo caso il risultato sarà più incerto. Proseguendo sulla tabella di marcia troviamo la giovane Annett Kontaveit opposta all’ex-numero 1 Caroline Wozniacki, ancora alla ricerca del suo primo titolo dello Slam. Infine avremo Dominic Thiem contro Jared Donaldson.

Sul campo numero 2 si inizia alle 12:30 ore italiane e le prime a giocare saranno Sorana Cristea contro la testa di serie numero 14 Gariñe Muguruza, mentre dopo di loro assisteremo ad un’altra partita del tabellone femminile, quella tra la numero 1 Kerber e la numero 70 Rogers. In conclusione avremo il giovane austriaco Sebastian Ofner e il giovane tedesco Alexander Zverev.

Alle 12:30 si inizierà a giocare anche sul campo 3 e i match in programma sono: Dimitrov-Sela, seguito dal derby a stelle e strisce Vandeweghe-Riske e poi gli eterni sconfitti Ferrer-Berdych. Gli ultimi due match di singolare dei tabelloni principali sono stati fissati sul campo 12 dove avremo la russa Kuznetsova (tds 7) contro la slovacca Polona Hervog, e Gael Monfils (tds 15) contro il suo connazionale Mannarino.