Special Exempt: cosa si fa nella Middle Sunday?

Terza puntata della nuova serie targata Ubitennis: i nostri mitici inviati Luca Baldissera e Vanni Gibertini si ritrovano per commentare le giornate di Wimbledon. Oggi si parla di Mattek Sands, Nadal e Khachanov, e tanti altri spunti. Scaricate i podcast!

Tornano i nostri mitici inviati: dopo le dirette in Australia e a Indian Wells, non potevano mancare per commentare Wimbledon, anche se a distanza. La strana coppia Gibertini&Baldissera torna per discutere delle giornate londinesi, in una nuova serie di podcast. Il buon Gibertini ha così avuto un Exempt, data la sua impossibilità di essere a SW19: e poi si lamentano delle regole del circuito… Nella puntata di oggi: i ground di Wimbledon aperti 24 ore al giorno, le partite di sabato, una panoramica sugli ottavi di finale di lunedì. La situazione di Mattek Sands, ma sopratutto: cosa si fa la domenica di mezzo? Forse Luca Baldi gioca a tennis con altri giornalisti italiani, ma dipende dalla sua sciatica…

Ricordate di scaricare il podcast: basta cliccare sulla freccetta in alto a destra! Avete qualche domanda da rivolgere al nostro inviato e al nostro Special Exempt canadese? Commentate qui sotto, e i due vi risponderanno nella prossima puntata