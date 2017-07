Tanta Croazia sull’erba

Tre in singolare, addirittura cinque nel doppio maschile: sono complessivamente otto i giocatori ancora in gara a Wimbledon. Uno di questi in una "coppia per caso"

Se già spiccava la presenza di ben tre giocatori croati negli ottavi di finale dei due tornei di singolare – Cilic nel maschile, Konjuh e Martic nel femminile – considerando anche i tornei di doppio la numerosità della truppa proveniente da Zagabria e dintorni ancora in gara nel secondo lunedì dei Championships è ancora più sorprendente. Complessivamente sono infatti otto i giocatori croati che calcheranno ancora l’erba di Church Road in questa seconda settimana di torneo. Ecco l’elenco completo:

Marin Cilic (singolare maschile) Ana Konjuh (singolare femminile, doppio femminile, doppio misto) Petra Martic (singolare femminile) Ivan Dodig (doppio maschile, doppio misto) Nikola Mektic (doppio maschile, doppio misto) Mate Pavic (doppio maschile, doppio misto) Franko Skugor (doppio maschile) Antonio Sancic (doppio maschile)

Tutti sono già qualificati agli ottavi di finale dei rispettivi tabelloni, eccetto Mate Pavic nel doppio misto che deve ancora disputare il suo match di secondo turno in coppia con la lituana Kichenok.

Un paio di curiosità sull’exploit croato: la 19enne Ana Konjuh è ancora in gara in tutte e tre le competizioni, mentre Petra Martic in singolare e Antonio Sancic nel doppio maschile provengono entrambi dalle qualificazioni. Infine una curiosità nella curiosità: il citato Antonio Sancic gioca in coppia con il francese Hugo Nys per puro caso:“Abbiamo giocato contro in un Challenger in Germania e abbiamo deciso di giocare il doppio assieme a Wimbledon“. Nell’ultimo turno hanno battuto la coppia n. 13 del seeding, composta dal francese Fabrice Martin e da una leggenda del doppio maschile, Daniel Nestor. Niente male per una coppia per caso…