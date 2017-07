Angelo Binaghi, presidente FIT, ricoverato d’urgenza al Gemelli per un’emorragia cerebrale

Pare sia occorsa a seguito di una sauna. Emorragia cerebrale. Vittima di troppo stress? Oggi una seconda angiografia

Momenti di paura ieri per Angelo Binaghi. Il presidente della federazione italiana tennis è stato ricoverato d’urgenza al policlinico Gemelli in seguito a un malore sopraggiunto, pare, mentre era in sauna. La prima angiografia ha evidenziato un’emorragia cerebrale localizzata tra cranio e cervello, di origine benigna, dunque non legata ad aneurisma o malformazioni vascolari. Non sono stati riscontrati danni cerebrali importanti. Binaghi è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica e se oggi una seconda angiografia confermerà la diagnosi non dovrà essere operato. La situazione viene definita dai medici preoccupante, come tutte le patologie di questo genere, ma sotto controllo. Potrebbe trattarsi di debolezza vascolare sopraggiunta in una fase di sovraffaticamento.