Wimbledon: il programma del day 10. Chi saranno le finaliste?

Il day 10 ci rivelerà le finaliste di questa edizione di Wimbledon. La finale sarà Muguruza-Williams? Rybarikova e Konta potrebbero non essere d'accordo

Oggi si sono disputati i quarti di finale maschili, ma domani sarà una giornata tutta in rosa. Il day 10 ha in serbo per gli spettatori le due semifinali del tabellone femminile, entrambe si giocheranno sul Centre Court come da tradizione. Alle 14, ora italiana, scenderanno in campo Garbine Muguruza e Magdalena Rybarikova, a seguire Venus Williams e Johanna Konta. Le finaliste più quotate sono Muguruza e Konta per ragioni di classifica, anche se la maggiore delle Williams per esperienza, galvanizzata dallo Slam che predilige, ha ottime chances di avere la meglio sulla beniamina di casa. E che dire della incontenibile Rybarikova? Dopo l’exploit in questo Wimbledon, la sua sete di vittoria potrebbe non arrestarsi qui. Ne vedremo delle belle…

Campo centrale, a partire dalle 14 (ora italiana)