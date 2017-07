Qualificazioni WTA: avanti Paolini e Trevisan, fuori Rosatello

A Bucarest Jasmine Paolini passa agevolmente al secondo turno. A Gstaad Martina Trevisan rimonta e vince mentre Camilla Rosatello esce di scena

Piano piano cominciano delle nuove tenniste italiane cominciano ad affacciarsi al circuito WTA, partendo dalle qualificazioni. Questa settimana era il turno di Jasmine Paolini a Bucarest e di Martina Trevisan e Camilla Rosatello a Gstaad. Il bilancio del primo turno è di due su tre. Sulla terra battuta della capitale rumena, la 21enne Paolini, n.133 del ranking e prima favorita del tabellone cadetto, ha impartito un severo 6-0 6-1 alla wild card ungherese Csilla Argyelan. Al secondo turno la toscana affronterà la 28enne padrona di casa Alexandra Dulgehru, ex Top 30 e dunque avversaria particolarmente ostica. Sulle alpi svizzere, Trevisan, attualmente n.167 della classifica mondiale e testa di serie n.4 del tabellone, ha sconfitto in rimonta con il punteggio di 5-7 7-6 6-4 la lettone Daria Marcinkevica. Al prossimo turno la 23enne fiorentina sfiderà la venezuelana Andrea Gamiz, n.307 del ranking WTA. Niente da fare invece per la 22enne piemontese Rosatello, che, all’esordio assoluto a questo livello, ha ceduto onorevolmente in tre set alla 18enne russa Anna Kalinskaya, n.2 del tabellione cadetto, con lo score di 6-3 3-6 6-1