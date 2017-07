ATP Newport: Kudla vince il derby con Krueger, fuori Fritz

Nella splendida cornice della Hall of fame si chiude anche il quadro delle qualificazioni, Sam Grot è l'unica testa di serie a raggiungere il main draw

C’è una parte di circuito che ha ancora voglia di erba e si è trasferita tutta a Newport, nell’incantevole cornice della Hall of fame. Nel lunedì statunitense in programma sei match di primo turno e quattro di qualificazione. Partiamo proprio da quest’ultimi. Non sono mancate le sorprese perché sono state eliminate tre teste di serie del draw delle quali, precisamente la uno, la quattro e la sei: Ramanathan, Witthington e Smith. L’unico a qualificarsi tra i tennisti con il numerino al fianco del nome è stato Sam Groth che ha superato la wild card diciannovenne, e n. 1364 al mondo, William Blumberg.

Archiviate le quali spostiamoci alle sfide di primo turno, come detto precisamente sei. L’unica testa di serie a scendere in campo era la numero otto Illya Marchenko, l’ucraino però ha dovuto lasciare il passo allo statunitense Bjorn Fratangelo uscito vincente dopo tre set e due ore e diciotto minuti di gioco. Quella di ieri è stata inoltre una giornata tutta a stelle e strisce perché in ogni match in programma vi era un americano. Il bilancio è leggermente negativo, su sette in gara solo tre sono giunti al secondo turno (ma c’è stato un derby). I qualificati sono: Novikov, su Chiudinelli, Kudla, sul connazionale Krueger e, appunto, il già citato Fratangelo. Eliminati invece Fritz, da Kamke, Kozlov, dallo spagnolo Menendez-Maceiras, Kwiatkowski, da Gojowczyk e Krueger.

Tra oggi e domani notte altri sei match di singolare in programma. Scenderanno in campo le teste di serie Lacko, Estrella Burgos e Sandgren.

Risultati:

Qualificazioni

M. Ebden b. [1] R. Ramanatham 4-6 6-1 7-5

[2] S. Groth b. [W] W. Blumberg 6-2 6-4

A. Krajicek b. [6] J. Smith 6-4 6-4

F. Dancevic b. [4] A. Witthington 3-6 6-3 7-6(9)

Primo turno

D. Novikov b. M. Chiudinelli 6-1 6-3

A. Menendez-Maceiras b. S. Kozlov 6-2 7-6(5)

B. Frantangelo b. [8] I. Marchenko 7-6(2) 1-6 6-4

T. Kamke b. T. Fritz 6-3 6-3

P. Gojowczyk b. [WC] T. Kwiatkowski 6-3 6-3

D. Kudla b. M. Krueger 6-4 5-7 6-0