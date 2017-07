WTA Gstaad: il ritorno di Patty Schnyder. Sconfitta Trevisan

La ventitreenne toscana non fa l'impresa contro la testa di serie numero 3 del torneo ed esce sconfitta in due rapidi set. Avanti la prima favorita

Seconda giornata di gare per il torneo WTA International di scena tra le alture svizzere. In quel di Gstaad fa il suo esordio Caroline Garcia, testa di serie numero 1, che ha la meglio in due set contro la bulgara Kostova. Partita che ha una storia solo nel primo parziale, dove la giocatrice dell’est mette in difficoltà la più quotata transalpina, autrice di un inizio di set poco accorto. L’atleta bulgara infatti va avanti di un break, ma sul più bello di fa recuperare, cedendo la battuta prima del possibile tie break e scomparendo nel secondo parziale. Francese che ottiene così il pass per il secondo turno, chiudendo la pratica per 7-5, 6-1. La testa di serie numero 1 affronterà ora Martincova.

Niente da fare per Martina Trevisan. L’azzurra numero 153 del mondo e in tabellone a Gstaad partendo dalle qualificazioni, non riesce a sorprendere Kontaveit, numero 32 del mondo e terza favorita del torneo svizzero. Nonostante numerose palle break , unite al break concretizzato verso la fine del secondo set, l’italiana classe ’93 non ribalta il pronostico. Peccato, ma come si dice in questi casi, è tutta esperienza per entrare nel tennis che conta.