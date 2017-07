L’anca fa ancora male, Kyrgios dà forfait ad Atlanta

L’australiano non gioca un match completo dal Roland Garros. In Georgia avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato lo scorso anno

A causa del persistere del fastidio all’anca destra, Nick Kyrgios ha deciso di ritirarsi dall’imminente ATP 250 di Atlanta, dove era campione in carica. “Prendere la decisione di non difendere il mio titolo al BB&T Atlanta Open è stato difficile”, ha scritto in comunicato il talentuoso e controverso tennista australiano, “Speravamo fino all’ultimo che l’anca rispondesse bene e che mi permettesse di competere al meglio delle mie possibilità ma non è andata così. Spero che tutti i fan ad Atlanta sappiano che ci tenevo a tornare a vincere il torneo e spero di farlo in futuro”.

Sorry to all at @BBTatlantaopen I'll definitely be back. ❤️🙏🏽 pic.twitter.com/M57QyPTRvS — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 22, 2017

Per via di questo infortunio, Kyrgios non riesce a completare un match dal Roland Garros. Sia a Wimbledon che al Queen’s è infatti sceso in campo ma ha dovuto arrendersi al dolore, perdendo i suoi match di primo turno, rispettivamente con lo statunitense Donald Young e il francese Pierre-Hugues Herbert. Il n.20 del ranking ATP, che recentemente si è regalato una nuova auto sportiva da 180mila dollari, dovrebbe fare il suo ritorno alle competizioni nel ATP 500 di Washington, in programma dal 29 luglio al 6 agosto. Sempre che in questa settimana il dolore si attenui