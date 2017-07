ATP Amburgo: finisce subito il torneo di Cecchinato

L'azzurro lotta solo nel primo set contro Florian Mayer. 7-5 6-2 per il tedesco in un'ora e 16 minuti di gioco

Nella giornata inaugurale dell’ATP 500 di Amburgo, nobile ormai decaduto del circuito, non c’è niente da fare per Marco Cecchinato che cede in due set all’esperienza di un Florian Mayer intelligente e poco dispendioso: il padrone di casa ha saputo a poco a poco far cadere nella sua tela il tennista siciliano, al debutto nel main draw del torneo tedesco. Dopo un avvio discretamente solido, Cecchinato ha perso fiducia via via nel corso del match, finendo vittima del tennis variegato di Mayer, incapace di sancire il ritmo da fondo e di far correre l’avversario, apparso mai in reale difficoltà, se non nei primi minuti di partita. Nonostante una buona partenza dell’azzurro, è comunque il teutonico a sigillare il primo break del match, nel fatidico settimo gioco, dopo ben quattro palle break non sfruttate da Cecchinato. L’italiano è però bravo a rispondere subito, approfittando di un paio di gratuiti del tedesco, chiaramente poco a suo agio sulla terra battuta, piazzando l’immediato controbreak: Mayer però brekka di nuovo l’azzurro sul 5-5 e chiude al servizio il primo set. Nel secondo set, purtroppo per Marco, c’è ben poca storia. Il tedesco inizia a servire meglio e Cecchinato si incaponisce nel voler giocare il tennis usuale di Mayer, iniziando a sbagliare frequentemente da fondo e accorciando gli scambi, tentando continuamente soluzioni di tocco complicate. Il padrone di casa gestisce con autorevolezza il set senza mai soffrire al servizio e ponendosi con aggressività in risposta, il colpo che ha fatto più male all’italiano: arrivano due break e il parziale finale di 7-5 6-2 proietta Mayer in secondo turno, dove affronterà il vincente del match tra la testa di serie numero 2 Cuevas e Andrey Kuznetsov. Sconfitta abbastanza dolorosa per Cecchinato che fronteggiava in un torneo gonfio di punti e prize money, un avversario di assoluta esperienza, ma che sicuramente non ha nel mattone tritato la sua superficie preferita: troppi errori, poca pazienza e prestazione nel complesso insufficiente, da resettare prima possibile per il siciliano.

In apertura di programma, bella vittoria di Horacio Zeballos contro la wild card di casa Daniel Altmaier, diciottenne esponente delle Next Gen tedesca che ha offerto un tennis potente e godibile, anche se ancora troppo soggetto a gratuiti. Il navigato argentino contiene le turbolenze (anche caratteriali) del tedesco chiude in due set tirati 7-6 6-4. Vince invece un altro padrone di casa, il qualificato Stebe che batte in due set un altro qualificato, Dzumhur.

(in aggiornamento)

Risultati:

H. Zeballos b. [WC] D. Altmaier 7-6(2) 6-4

[6] D. Schwartzman b. A. Haider-Maurer 6-2 6-3

[Q] C. Stebe b. [Q] D. Dzumhur 6-3 6-4

F. Mayer b. M. Cecchinato 7-5 6-2

Matteo Orlandi