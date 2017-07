“Corri la Vita”: XV edizione a Firenze domenica 24 settembre

Torna l'appuntamento con "Corri la vita", evento benefico unico in Italia che unisce cultura e solidarietà. Camminando e correndo si contribuisce alla lotta al tumore al seno, si visitano mostre e si scoprono angoli sconosciuti di Firenze. Iscrizioni dal 1° settembre

Nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio è stata presentata, alla presenza del Sindaco di Firenze Dario Nardella, dell’Assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci, del Presidente di Associazione CORRI LA VITA Onlus Bona Frescobaldi e dei consulenti scientifici di Associazione CORRI LA VITA Onlus Angelo Di Leo e Marco Rosselli Del Turco, la XV edizione di CORRI LA VITA che Firenze accoglierà domenica 24 settembre 2017. Una giornata all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà per raccogliere fondi in favore di progetti specializzati nella cura, nell’assistenza e nella riabilitazione psico-fisica di donne malate di tumore al seno, ma anche nella prevenzione e diagnosi precoce della malattia. Una corsa non competitiva di circa 12 km e una passeggiata di 5 km con partenza da piazza Duomo alle 9.30 , percorsi che si snodano tra le vie del centro storico e le colline che circondano Firenze e arrivo in piazza della Signoria, con ospiti e intrattenimento sotto la Loggia dei Lanzi. Organizzata da Associazione CORRI LA VITA Onlus , presieduta da Bona Frescobaldi – con la collaborazione di LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione Firenze, e Firenze Marathon – la manifestazione è giunta al 15° anno con rinnovato entusiasmo e la speranza per un futuro ricco di conquiste nella battaglia conto il tumore al seno.

Un evento unico nel nostro Paese, che dal 2003 ha riunito oltre 270.000 partecipanti provenienti da tutta Italia e che offre a sportivi, famiglie, gruppi di amici, giovani e anziani, la possibilità di scoprire alcuni luoghi incantevoli ma poco conosciuti della città, grazie a visite guidate a monumenti, chiese, palazzi e giardini a cura di Associazione Città Nascosta e ingresso gratuito a numerosi musei e mostre, anche nel pomeriggio, indossando la maglia di CORRI LA VITA 2017 o mostrando il regolare certificato di iscrizione. Fino ad oggi sono stati raccolti più di 4.500.000 euro, donati da Associazione CORRI LA VITA Onlus a numerose iniziative impegnate nella lotta al tumore al seno, tra cui LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze per il sostegno al Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose, FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus, SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Cancer Unit italiane.

Un innovativo progetto mirato al supporto di donne affette da tumore al seno, con particolare attenzione alle donne giovani ad alto rischio su base genetica, alla possibilità di favorire una maternità dopo i trattamenti e curare gli effetti avversi delle cure mediche, come osteoporosi e disturbi da menopausa indotta, è in fase di elaborazione sotto la guida del dottor Angelo Di Leo, oncologo di fama internazionale e direttore dell’Unità di medicina oncologica Sandro Pitigliani di Prato. Lo studio partirà grazie ai finanziamenti di Associazione CORRI LA VITA Onlus coinvolgendo i centri di senologia di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia, con l’intento di ampliare il progetto su scala nazionale e di garantire il ritorno ad una vita normale dopo la malattia a migliaia di donne.

Dal 1° settembre sarà possibile iscriversi alla manifestazione nei numerosi punti di iscrizione a Firenze, ricevendo, in cambio di un contributo minimo di 10 euro (15 euro per il pettorale munito di chip), una delle 37.000 magliette ufficiali di CORRI LA VITA 2017 di colore blu navy realizzate da Salvatore Ferragamo e il pettorale, realizzato grazie al sostegno di UnipolSai, Illy, Unicoop Firenze, Aquila Energie. Oppure online sul sito corrilavita.it, consegnando la scheda di iscrizione controfirmata per ciascun nominativo sabato 23 e domenica 24 presso lo stand in via Martelli/piazza del Duomo, al momento del ritiro di maglia e pettorale.

Novità di quest’anno per chi non potrà essere a Firenze il 24 settembre la possibilità di ricevere a casa la maglietta della XV edizione di CORRI LA VITA tramite il sito corrilavita.it a fronte di una donazione e l’aggiunta delle spese vive di spedizione per un accordo siglato con BoxOffice. Il testimonial grafico della XV edizione è l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici, ultima rappresentante della casata fiorentina, che per prima ha “indossato” la maglietta ufficiale di CORRI LA VITA 2017 la cui morte, per alcuni studiosi, potrebbe essere stata causata proprio da un tumore al seno come riporta la testimonianza di Sir Horace Mann: “Morì il 18 febbraio del 1743 all’età di 75 anni a Palazzo Pitti per un’oppressione sul petto” durante un breve fortunale che durò per oltre due ore per poi lasciare il cielo al sole splendente. Notizia recentemente avvalorata anche dagli studi del professor Gino Fornaciari – direttore scientifico del “Progetto Medici”, che ha visto l’esplorazione delle tombe nelle Cappelle Medicee della Basilica di S. Lorenzo a Firenze e lo studio paleopatologico completo della celebre famiglia fiorentina – che, dopo l’analisi della mummia scheletrizzata dell’Elettrice Palatina, riportava: ascesso ad un piede (all’età di 24 anni), vaiolo (43), broncopolmonite e cancro della mammella sinistra (75).

Insieme a lei molti personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, tra cui il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, la presentatrice Mara Venier, i cantanti Paola Turci e Pupo, l’attore e regista Gabriele Lavia, l’opinionista televisiva e scrittrice Marina Ripa di Meana, l’attore del cast di Twilight Jamie Campbell Bower, lo chef Paul Bartolotta, i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo. Nelle settimane che precedono la manifestazione saranno organizzate numerose altre iniziative per contribuire alla raccolta fondi di Associazione CORRI LA VITA Onlus:

Unicoop Firenze dal 1° al 15 settembre donerà una percentuale delle vendite dello yogurt probiotico "Benesì" (declinato in n. 9 gusti diversi) negli oltre n. 80 punti vendita della Toscana.

Conad del Tirreno nei giorni 21, 22, 23, 24 settembre donerà il 10% dell'incasso delle vendite di prodotti "Conad il Biologico", " Verso Natura Conad", "AC Conad" e "PiacerSi Conad" nei punti vendita con insegna Conad delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo.

Inoltre Mukki Latte realizzerà uno speciale packaging con il logo di CORRI LA VITA per le confezioni della bevanda Mukki Sport a base di latte e cioccolato o latte e fragola, pensata per chi fa attività fisica. Sono confermati anche i concorsi “La vetrina più bella per CORRI LA VITA” organizzato in collaborazione con Confesercenti Firenze e dedicato ai commercianti fiorentini, per decretare attraverso un sondaggio su Facebook l’allestimento più originale tra quelli realizzati con le magliette di CORRI LA VITA nelle vetrine dei negozi della città, e “CORRI LA VITA si fa in tre: iscriviti, partecipa, fotografa!”, che premierà la fotografia simbolo dell’evento tra le immagini postate su Instagram. Durante tutto l’anno è possibile sostenere CORRI LA VITA Onlus, maggiori informazioni su http://www.corrilavita.it/donazioni/ perché Donare è Partecipare!