Goerges bacchetta il pubblico: “Portate rispetto”

La tedesca, battuta in finale a Bucarest dalla beniamina di casa Begu, ha rimproverato gli spettatori: "Pensate ad essere sportivi"

Di norma i discorsi di premiazione non contengono molto altro che banalità. Stavolta tuttavia la n.40 WTA Julia Goerges si è sentita in dovere di inserire, tra congratulazioni all’avversaria e ringraziamenti agli sponsor, una lezioncina di sportività. “Grazie alle cinque persone che hanno tifato per me oggi, incluso il mio team” ha ironizzato la tedesca, sconfitta in finale a Bucarest dalla beniamina locale Irina Camelia Begu. Poi il tono si è fatto più piccato, in riferimento ad un atteggiamento degli spettatori evidentemente non proprio esemplare: “Sono un po’ delusa dal sostegno del pubblico di oggi. So che parteggiate sempre per i vostri connazionali, sono d’accordo, ma ogni tanto provate a pensare alla sportività e a portare rispetto all’avversario”. Non è il primo attrito stagionale tra team di casa e ospiti in Romania…