La settimana di Roger tra moda, beneficenza e… pezzi da museo

Il re di Wimbledon parteciperà a un evento UNICEF organizzato a Glasgow da Andy Murray. Nel frattempo Sports Illustrated lo inserisce nella "fashionable list" 2017, mentre Wilson realizza una racchetta speciale in suo onore

Il capolavoro di Church Road rinsalda – non che ce ne fosse bisogno, a dir la verità – la posizione di Roger Federer nella leggenda, e, più prosaicamente, irrobustisce le sue speranze nella rincorsa alla vetta della race, dove insegue Rafa Nadal staccato di appena 500 punti. Il re di Basilea, nell’incredibile stagione sinora disputata, ha superato di slancio le più rosee aspettative dei suoi tifosi più ciechi, e le soddisfazioni “collaterali” non stanno tardando ad arrivare.

Per celebrare lo storico, ottavo trionfo a Wimbledon, la Wilson, casa produttrice che da sempre fornisce gli attrezzi del mestiere all’attuale numero tre del mondo, ha deciso di realizzare una racchetta commemorativa dell’evento, optando per una tiratura decisamente limitata. Secondo quanto si apprende dalla nota informativa diffusa dall’azienda, saranno appena otto i pezzi prodotti, tutti numerati, autografati da Federer dopo il trionfo di dieci giorni fa ai Championships e adornati da uno speciale logo raffigurante il numero “8”. Le racchette, che viste le condizioni hanno buone possibilità di diventare dei pezzi da museo in tempi non lunghissimi, saranno messe in vendita sul sito ufficiale del tennista, e il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Non sarà l’unica attività caritatevole nel prossimo futuro del fenomeno svizzero. È stata infatti confermata la sua presenza all’evento organizzato in favore di UNICEF da Andy Murray, in programma a Glasgow martedì 7 novembre. Federer renderà così il favore allo scozzese, il quale, lo scorso aprile, aveva partecipato a un’iniziativa altruistica organizzata da Roger. “Penso ci divertiremo molto, è fantastico riuscire a dar vita senza alcuno sforzo a manifestazioni che si propongono come obiettivo quello di aiutare il prossimo” – ha dichiarato Federer. “Restituisco volentieri il favore ad Andy, che a Zurigo si è comportato in modo eccezionale entrando nel cuore di tutti“.

Tra un’opera di beneficenza e la realizzazione di cimeli commemorativi destinati a entrare nella storia, il glamour non poteva non fare capolino nello straordinario periodo che il diciannove volte campione slam sta vivendo. Roger è stato inserito da Sports Illustrated nella lista dei 50 sportivi più “eleganti” del 2017, precisamente alla posizione numero 4, preceduto dal cestista Russell Westbrook, dalla star della NFL Victor Cruz e da Serena Williams, in dolce attesa ma sempre attentissima a far parlare di sé quando si tratta di jet set. Secondo la nota rivista, “Federer, a quasi trentasei anni, continua a migliorare nonostante l’età, ed è meritevole di essere incluso nel prestigioso elenco per lo stile senza tempo che esibisce dentro e fuori dal campo“.