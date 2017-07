Technogym diventa partner della Federtennis USA. Sarà allo US Open

Technogym, l'azienda leader mondiale del Fitness e del Wellness fornirà attrezzature all'avanguardia per il Campus di Orlando e per il centro "Billie Jean King" di Flushing Meadows fin dal prossimo US Open

Un nuovo trionfo italiano allo US Open, dopo la memorabile finale del 2015 vinta da Flavia Pennetta su Roberta Vinci. La United States Tennis Association (USTA), federtennis statunitense, ha appena annunciato di aver stipulato un accordo di partnership con l’azienda Technogym, leader mondiale del Fitness e del Wellness e produttrice di attrezzature sportive di riconosciuta grandissima qualità. Technogym sarà il fornitore ufficiale (“Official Fitness Equipment Supplier“) del centro “Billie Jean King” di Flushing Meadows a New York e del National Campus di Lake Nona presso Orlando, in Florida. Dopo la fornitura ufficiale per le Olimpiadi di Rio 2016, e ormai diverse Olimpiadi a cominciare da quelle di Sydney 2000, un’altra partnership di prestigio e spessore per il marchio con sede a Cesena.

Technogym (fondata nel 1983) fornirà prodotti in grado di ridefinire l’ambiente in cui si svolge l’esercizio, con esperienze interattive e innovazioni biomeccaniche nel campus nazionale di Orlando, incluso l’Adidas Performance Center. Le innovazioni tecnologiche sono largamente presenti nelle soluzioni proposte da Technogym, soprattutto nella console UNITY™. Si tratta della piattaforma con connettività wi-fi e bluetooth che dialoga con i dispositivi Android, permettendo un’esperienza completamente nuova e decisamente più motivante per l’atleta stesso.

La Technogym fornisce le sue macchine ai team di Formula Uno Ferrari e McLaren e per quanto riguarda il calcio a Milan, Juventus e Inter in Italia, Chelsea e PSG Paris-Saint-Germain, nel basket l’Olimpia Milano Armani Jeans, nel golf la sede dell’Open d’Italia Royal Park I Roveri. Technogym è stata fornitore ufficiale dei Mondiali di Calcio del 2014 in Brasile, e nella vela di tre team che hanno partecipato all’America’s Cup, Prada, Alinghi e Oracle.

Il campus USTA è l’epicentro dell’innovazione quando si parla di tennis, come modello di allenamento e di sviluppo per la prossima generazione di tennisti. Technogym utilizzerà quindi questa struttura come centro di sperimentazione per la tecnologia delle nuove linee di prodotti. I prototipi Technogym verranno presentati e testati da allenatori e allievi dell’USTA Player Development.

Il centro nazionale di tennis della federazione americana (USTA) a Orlando, usa le macchine di Technogym http://bit.ly/2vkyzFW (nella foto si vede il tennista Frances Tiafoe che si allena con le macchine della Technogym)

Inoltre, le attrezzature Technogym saranno fornite al centro “Billie Jean King” di New York, sede dell’US Open e dell’USTA Training Center – East, uno dei tre centri nazionali di formazione USTA. Questa struttura, in collaborazione con i coach dei giocatori che ospita, gestisce un programma di formazione di alto livello per gli junior statunitensi e fa parte della struttura di supporto per i tennisti professionisti.

“Siamo alla costante ricerca delle attrezzature di qualità più elevante e tecnologicamente più avanzate per i nostri giocatori“, ha detto Martin Blackman, General Manager del centro di sviluppo dei giocatori USTA. “Siamo entusiasti di collaborare con il leader nelle soluzioni per il benessere sportivo, Technogym, che offrirà un’esperienza senza precedenti per il nostro centro“.

Il fondatore e presidente di Technogym, Nerio Alessandri, si è invece espresso in questi termini. “Siamo orgogliosi di aver iniziato questa partnership con USTA. Technogym ha una lunga esperienza con campioni sportivi in tutto il mondo e in diverse discipline, e siamo entusiasti all’idea di veder emergere una nuova generazione di campioni dai centri USTA”

Lo scorso anno a Rio de Janeiro il direttore di Ubitennis intervistò l’ingegner Nerio Alessandri che gli raccontò cose molto interessanti a proposito di Technogym. Ecco la video intervista realizzata nel 2016 e pubblicata sul canale You tube Ubitennis e all’interno del sito:

Furono intervistati anche Juri Chechi e Massimiliano Rosolino mentre si allenavano su macchine speciali della Technogym.