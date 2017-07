ATP Gstaad: Gulbis è chirurgico, si arrende Lorenzi

Il lettone rischia di rovinare tutto nel secondo set, poi riordina le idee e supera il solito generoso Lorenzi. Derby della follia Gulbis-Fognini ai quarti?

Si conclude oggi, con quattro match sulla Roy Emerson Arena, il secondo turno del torneo svizzero di Gstaad. I primi due incontri di giornata vedono in campo due italiani, Lorenzi e Fognini.

Ad aprire le danze è Paolo Lorenzi che deve affrontare un’impresa che, almeno sulla carta, non è affatto facile poiché trova sulla sua strada verso i quarti il lettone Ernests Gulbis. Anche se al momento è precipitato al n.313 del ranking, rimane un tennista di indubbio talento. A Wimbledon è stato in grado di sconfiggere del Potro di tenere testa, anche se solo in parte, a Djokovic. Sembra quindi che il bizzoso tennista di Riga sia in crescita e l’esito dell’incontro di oggi l’ha dimostrato: Gulbis ha prevalso in tre set dopo aver vinto un primo set chiave e aver resistito al ritorno dell’azzurro nel secondo parziale.

Il match comincia senza grandi scossoni, con entrambi i giocatori che, per i primi 7 game, tengono abbastanza agevolmente i rispettivi turni di battuta. Dopo questo iniziale periodo di calma piatta, è Lorenzi il primo a concedere all’avversario una palla break, salvata però dal senese senza troppi affanni. Il set continua così a procedere all’insegna del perfetto equilibrio lasciando presagire un esito al tie-break, quando, all’undicesimo game, Gulbis prova a piazzare la sua zampata vincente costringendo Lorenzi a compiere quattro miracoli per rimanere nel set; Paolino tiene duro e riesce a portare il set al tie-break, anche questo equilibrato come il resto del set e infine vinto di misura da Gulbis con il punteggio di 12-10. La mazzata potrebbe essere fatale a Lorenzi che però non si scoraggia e nel secondo set continua a combattere. Mietendo il suo solito tennis regolare e approfittando della tipica incostanza di Gulbis, riesce a portarsi in vantaggio di un break. Il lettone infatti la combina grossa nel quarto game, quando gioca in modo davvero disastroso commettendo ben 4 doppi falli. Il senese poi è bravo a tenersi stretto questo vantaggio, che gli permette di portare la partita al terzo set, aggiudicandosi il secondo parziale per 6-3.

Nel set decisivo però Gulbis riordina le idee e parte subito all’attacco riuscendo, già nel corso del secondo game, a mettere Lorenzi in difficoltà strappandogli 3 palle break. Il senese riesce a mantenere la calma e a tirarsi fuori dai pasticci. Il set procede poi seguendo il servizio fino al decimo game, in cui un Gulbis insolitamente chirurgico mette Lorenzi sotto pressione strappandogli il break che vale la partita: 6-4 e la possibilità di sfidare in un quarto di finale per cuori tutt’altro che deboli Fabio Fognini. Che deve però superare l’ostacolo Gombos.

(in aggiornamento)

Risultati:

E. Gulbis b. [5] P. Lorenzi 7-6(10) 3-6 6-4

[4] F. Fognini vs N. Gombos

[3] F. Lopez vs Y. Hanfmann

[8] J. Sousa vs H. Laaksonen