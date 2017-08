TV e rete: anche la WTA adesso ha uno streaming

A Stanford e Washington si apre la stagione sul cemento nord-americano. Supertennis seguirà entrambi oltre a Kitzbuhel. Il nuovo servizio WTA TV a pieno regime

Inizia agosto è il grande tennis si trasferisce in America per i grandi tornei che portano poi allo US Open che inizia a fine mese. Questa prima settimana vede già in programma due appuntamenti non di poco conto in attesa del Masters 1000/Premier 5 canadese.

Il WTA Premier di Stanford in California vede il ritorno in campo della campionessa di Wimbledon Garbine Muguruza e quello molto atteso di Maria Sharapova che cerca di rientrare definitivamente dopo 18 mesi difficilissimi. Al maschile, tanti protagonisti di prima fascia sono invece nella capitale a Washington D.C (presenti 8 dei primi 20, n.1 Thiem). A Kitzbuhel ultima chiamata per la terra battuta europea con Lorenzi che difende il titolo conquistato lo scorso anno e Fabio Fognini che cerca di bissare il risultato di Gstaad.

Intanto la WTA offre finalmente un suo servizio streaming ufficiale dopo 7 mesi di buio totale in seguito alla scissione da Tennis TV. I prezzi sono molto interessanti per chi vuole seguire tutto il tennis femminile senza perdersi un 15, anche in mobilità.

Supertennis seguirà tutti i tornei della settimana ad eccezione del torneo ATP 250 di Los Cabos sul cemento in Messico che rimarrà scoperto a livello televisivo.

Ecco la programmazione nel dettaglio:

SUPERTENNIS TV (Streaming)

Il canale della FIT disponibile gratuitamente sul canale 64 del Digitale terrestre (Copertura) e sul canale 224 della piattaforma satellitare SKY (in Alta Definizione) sarà l’unica meta della settimana tennistica televisiva con 4 tornei LIVE: spiccano il WTA Premier di Stanford e l’ATP 500 di Washington. Nel weekend anche le fasi finali del torneo femminile WTA International della capitale americana. Diretta integrale pomeridiana per l’ATP 250 di Kitzbuhel su terra battuta.



Ricordiamo che Supertennis HD è in chiaro via Satellite quindi è ricevibile con qualsiasi decoder satellitare anche non SKY collegato a una parabola puntata verso i 13° Est (Satellite Hotbird). Inoltre tutta la programmazione è visibile in streaming sul sito Supertennis.tv (Solo dall’Italia).

La pagina Facebook ufficiale dell’emittente offre diretta streaming, a volte anche con match diversi da quelli trasmessi in TV.

Questo il programma completo di una settimana ricchissimi

WTA Premier Stanford

martedì 1 agosto – LIVE alle ore 19.00 ed alle ore 23.00

mercoledì 2 agosto – LIVE alle ore 04.00; alle ore 20.00 ed alle ore 22.00

giovedì 3 agosto – LIVE alle ore 04.00; alle ore 20.00 ed alle ore 23.30

venerdì 4 agosto – LIVE alle ore 04.00; alle ore 21.00 ed alle ore 23.00

sabato 5 agosto – LIVE alle ore 01.00 ed alle ore 04.00 (quarti); alle ore 23.00 (semifinale 1)

domenica 6 agosto – LIVE alle ore 04.00 (semifinale 2); alle ore 23.00 (finale)

ATP 500 Washington

lunedì 31 luglio – LIVE alle ore 22.00 ed alle ore 23.00

martedì 1° agosto – LIVE alle ore 01.00 ed alle ore 0300; alle ore 22.00

mercoledì 2 agosto – LIVE alle ore 01.00 ed alle ore 0300; alle ore 23.00

giovedì 3 agosto – LIVE alle ore 01.00 ed alle ore 03.00; alle ore 22.00

venerdì 4 agosto – LIVE alle ore 01.00 ed alle ore 03.00

sabato 5 agosto – LIVE alle ore 03.00 (quarti); alle ore 20.00 (semifinale 1)

domenica 6 agosto – LIVE alle ore 01.00 (semifinale 2) ed alle ore 21.00 (finale)

ATP 250 Kitzbuhel

lunedì 31 luglio – LIVE alle ore 12.30, alle ore 14.30 ed alle ore 17.30

martedì 1° agosto – LIVE alle ore 12.30, alle ore 14.30 ed alle ore 17.30

mercoledì 2 agosto – LIVE alle ore 12.30, alle ore 14.30 ed alle ore 17.30

giovedì 3 agosto – LIVE alle ore 12.30, alle ore 14.30 ed alle ore 17.30

venerdì 4 agosto – LIVE alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 (semifinali)

sabato 5 agosto – LIVE alle ore 14.00 (finale)

WTA International Washington

sabato 5 agosto – LIVE alle ore 22.00 (semifinale 1)

domenica 6 agosto – LIVE alle ore 03.00 (semifinale 2); differita ore 01.00 di lunedì 7 (finale)

STREAMING (TENNISTV.com)

La soluzione streaming ufficiale dell’ ATP è disponibile sia per computer che per dispositivi mobili (tramite le relative App). Il prezzo è di 14.99 Euro al mese per avere accesso a quasi tutti i tornei del circuito maschile

Questo il programma delle dirette di questa settimana

– ATP 500 Washington: 47 match IN DIRETTA da lunedì 31 luglio

– ATP 250 Kitzbuhel: 17 match IN DIRETTA da lunedì 31 luglio

– ATP 250 Los Cabos: 5 match IN DIRETTA da giovedì 3 agosto

I tornei Challenger sono come sempre disponibili gratuitamente tramite il servizio streaming ufficiale dell’ATP.

STREAMING (WTATV.com)



Il nuovo servizio streaming ufficiale della WTA consente di seguire tutti i tornei del circuito al prezzo di 8.93 euro al mese o 67.05 euro per un anno. L’abbonamento consente l’accesso tramite PC/MAC e dispositivi mobili e si può sospendere in qualsiasi momento.

Questa settimana copertura integrale del WTA Premier di Stanford e del WTA International di Washington.