ATP Montreal: sarà di nuovo Federer-Nadal?

MONTREAL - Sorteggiato il main draw del sesto Masters 1000 della stagione. Roger e Rafa nettamente favoriti sul resto della concorrenza

A Montreal oggi è una giornata turbolenta, in cui si alternano ore in cui il cielo è relativamente sereno ad altre in cui ci sono acquazzoni. Per questa ragione, gli organizzatori del torneo hanno deciso di effettuare al coperto il sorteggio del main draw della 127esima edizione della Rogers Cup (la prima volta si giocò nel 1881). Con Roger Federer atteso in città tra stasera e domani mattina – si allenerà domani dalle 17,30 alle 19,30, ora locale – e Rafa Nadal concentrato sulle proprie sessioni di allenamento insieme a Francisco Roig, il protagonista dell’evento è Jo-Wilfried Tsonga, numero 12 del mondo e testa di serie numero 8.

Quest’anno non saranno al via ben quattro top ten, tutti compresi tra i primi sei giocatori del mondo, con Federer e Nadal che saranno le prime teste di serie di un torneo per la prima volta dopo oltre sei anni (Montecarlo 2011). A partire dalla prossima settimana, i due inizieranno ufficialmente la loro corsa per chiudere il 2017 in vetta alle classifiche mondiali, in una lotta che si preannuncia tra le più intriganti degli ultimi anni. Rafa ha la possibilità di diventare subito il numero uno del mondo: per farlo dovrà raggiungere la semifinale; l’iberico ha 550 punti di vantaggio su Federer nella Race to London, ma qui in Canada ha anche il tabellone più difficile per arrivare a sfidare lo svizzero, in quello che sarebbe il 38esimo atto della loro meravigliosa rivalità (Nadal è avanti 23-14).

Parte alta

QF possibili

Nadal-Raonic

A.Zverev-Tsonga

Il maiorchino esordirà contro Coric o un qualificato, mentre agli ottavi potrebbe giocare contro Isner o del Potro (i due si affronteranno all’esordio, con l’argentino avanti 5-2 negli head to head). Ai quarti poi, Nadal potrebbe vedersela con Milos Raonic, che potrebbe sfidare Goffin (possibile secondo turno con Feliciano Lopez per lui), non dopo aver sconfitto uno tra Mannarino e Medvedev.

Nel secondo “spicchio”, invece, i favoriti sono Alexander Zverev e Jo-Wilfried Tsonga: il primo dovrebbe iniziare il torneo contro Gasquet – contro cui ha vinto la finale di Montpellier lo scorso febbraio – potendo poi trovare Nick Kyrgios, reduce da un periodo estremamente complicato sotto il profilo fisico e mentale; la testa di serie numero 16 giocherà contro Viktor Troicki, mentre in seguito potrebbe vedersela contro il nostro Paolo Lorenzi, unico azzurro presente nel main draw e che avrà di fronte Frances Tiafoe (nessun precedente tra i due). Tsonga, dal canto suo, avrà Muller o Querrey al primo turno, mentre eventualmente agli ottavi uno tra Carreno, Khachanov e Anderson.

Parte bassa

QF possibili

Thiem-Dimitrov

Federer-Nishikori

La porzione di tabellone più aperta sembra essere la terza, con Dimitrov e Thiem in rotta di collisione. Eppure, il bulgaro potrebbe avere difficoltà già al primo turno con Mischa Zverev e in seguito con Tomas Berdych; l’austriaco, invece, dovrebbe iniziare con Schwartzman prima e con uno tra Pouille e Paire poi (da questa parte sono presenti anche Donaldson e Young).

L’ultima parte è quella presidiata da Roger Federer, al rientro dopo l’ottavo successo a Wimbledon e al ritorno in Québec dopo sei anni. Lo svizzero esordirà contro il vincente del derby locale che vedrà opposti Polansky e Pospisil (quest’ultimo ha perso tutti e tre i precedenti con Federer, ma in due di essi ha avuto la peggio solamente 7-5 al terzo). Agli ottavi Roger dovrebbe avere uno tra Ferrer, Edmund e Sock, mentre ai quarti potrebbe incontrare Nishikori. Quest’ultimo avrà un approccio al torneo tutt’altro che semplice, dal momento che giocherà contro il vincente del match che vedrà opposti Johnson e Monfils e che in seguito potrebbe sfidare Bautista.

Il 19 volte campione Slam sarà dunque alla caccia del suo primo trionfo a Montreal, dove non è mai andato oltre la finale (nel 2007 perse con Djokovic al tiebreak decisivo), il terzo in Canada, dopo le vittorie a Toronto del 2004 e del 2006.

Qui il tabellone completo