ATP Montreal, qualificazioni: Fabbiano accede al main draw

MONTREAL - Bella vittoria del pugliese, che supera in due set Nicolas Mahut e si qualifica per il tabellone principale del torneo canadese

[7] T. Fabbiano b. [9] N. Mahut 6-2 7-5

Vittoria importante per Thomas Fabbiano, che batte in due set Nicolas Mahut e si qualifica per il main draw di un Masters 1000 per la terza volta in carriera, dopo che nelle altre due circostanze ci era riuscito sulla terra del Foro Italico. Il pugliese vendica così la sconfitta di sei giorni fa patita a Washington proprio contro il numero 111 ATP, confermando l’ottima annata di cui si sta rendendo protagonista, come dimostrano le tre vittorie a livello Challenger (oltre a due finali perse) e un buon secondo turno a Eastbourne meno di due mesi fa.

La sfida inizia con Fabbiano molto bravo a insistere sul rovescio dell’avversario, sia con il servizio esterno carico da sinistra, sia con il dritto durante lo scambio. Con questo fondamentale, invece, Mahut sbaglia moltissimo, specialmente in lungolinea, mentre Thomas nei suoi turni di battuta riesce a tenere il transalpino lontano dal campo grazie a un’ottima percentuale di prime (72%). L’azzurro si porta avanti 6-2 3-1 e sembra in totale controllo del match, ma nel sesto gioco del secondo parziale accusa un piccolo passaggio a vuoto che rimette in partita Mahut, il quale adesso fatica di meno dal lato sinistro. Ciò nonostante, Fabbiano non perde la calma e continua a mettere pochissime seconde (chiuderà con il 75% di prime), riuscendo così a non essere troppo attaccabili nei suoi game di servizio. Si prosegue testa a testa fino al 5 pari, quando il ragazzo di Grottaglie sale in cattedra con il dritto, centra il break e, dopo aver recuperato da 0-30 nel dodicesimo gioco, archivia l’incontro in un’ora e 26 minuti.