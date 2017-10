Errani vola in finale a Suzhou

Dopo i sei match vinti a Tianjin, Sarita approda in finale all’ITF di Suzhou. Sfiderà la cinese Guo Hanyu

Non si ferma la corsa di Sara Errani nel torneo ITF di Suzhou. Sul cemento cinese, la finalista del Roland Garros 2012 ed ex n.5 del mondo ha raggiunto la finale, battendo in rimonta la giapponese Kurumi Nara, attualmente n.103 della classifica WTA ma in passato anche n.32, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 in poco più di due ore di gioco. Errani si contenderà il titolo con la 19enne promessa locale Guo Hanyu, che nell’altra semifinale ha sconfitto a sorpresa la serba Nina Stojanovic per 6-3 6-4. Dopo le sei vittorie partendo dalle qualificazioni a Tianjin, prosegue dunque al meglio il rientro di Sarita alle competizioni ufficiali a causa della squalifica per doping. La 30enne tennista bolognese sta insomma dando prova di grinta e tenacia in queste sue prime apparizioni: due qualità che l’hanno accompagnata in tutta la sua carriera e che la voglia di riscatto sta facendo emergere nuovamente. Forza Sara.