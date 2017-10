ATP Basilea, quali: Benneteau e Fucsovics nel main draw

BASILEA - Tutte partite rapide alla St. Jakobshalle. Avanzano anche Kukushkin e Gojowczyk. Pospisil lucky loser per il ritiro di Bedene

da Basilea, il nostro inviato

È il giorno decisivo per gli otto giocatori ancora in corsa nelle qualificazioni. In palio quattro posti nel tabellone principale. Il primo a conquistarsi un pass per il main draw è stato Marton Fucsovics, che ha prevalso piuttosto nettamente sul veterano Florian Mayer. Il tennis aritmico del tedesco è stato annullato dalla potenza dell’ungherese, che ha sempre tenuto il pallino del gioco dal primo all’ultimo scambio. Particolarmente incisivo il dritto, degno vassallo di un servizio che oggi ha funzionato benissimo. Ora per lui una sfida abbordabile con Jared Donaldson. Sempre sul Campo 2, Julien Benneteau si è sbarazzato in due set di Marcel Granollers. I due hanno dato vita ad una partita godibilissima dal punto di vista tecnico, ma sono apparsi entrambi molto nervosi. Punti da applausi erano intervallati da monologhi furenti o chiacchierate accese con i membri del proprio angolo (tra cui spiccava il fratello di Granollers, Geràrd). Il francese se la vedrà con Donald Young al primo turno.

Sul campo centrale, che stamattina ha ospitato l’allenamento di Roger Federer con Robin Haase (la sessione era dedicata al fan club del campione svizzero), si sono invece tenuti gli altri due incontri in programma oggi. Nel primo il sempreverde Kukushkin ha eliminato senza troppi patemi Vasek Pospisil, ormai lontanissimo dai livelli dello straordinario biennio 2013-2014. Il canadese però potrà beneficiare di una seconda occasione come lucky loser, dopo il ritiro di Bedene. Il suo avversario di primo turno sarà l’ex compagno di doppio Jack Sock. Nell’ultimo match di giornata invece si è consumata una piccola sorpresa. Nicolas Mahut, che di solito si esprime al meglio su questi campi veloci, ha ceduto nettamente contro Peter Gojowczyk. Il francese è rimasto in campo appena 45 minuti, uscendone con il misero bottino di quattro game. Il tedesco giocherà con David Goffin.

Risultati:

[3] J. Benneteau b. M. Grannollers 6-4 6-4

[6] M. Fucsovics b. [2] F. Mayer 6-4 6-4

[3] P. Gojowczyk b. [8] N. Mahut 6-1 6-3

[4] M. Kukushkin b. [7] V. Pospisil 6-4 6-4