TV e Rete: l’ultima sfida della WTA e due ATP 500 su Supertennis

Le WTA Finals di Singapore e l'ATP 500 a casa Federer dominano il palinsesto di Supertennis. In differita l'ATP di Vienna

Una delle settimane più ricche dell’anno tennistico quella che ci aspetta: le WTA Finals di Singapore con le prime 8 della stagione e due ATP 500 gli ultimi del 2017 con il ritorno a casa di Roger Federer a Basilea. Supertennis garantirà la copertura integrale dei due eventi oltre alla differita dell’altro torneo ATP 500 quello di Vienna. Sommando i due tornei saranno in campo 11 dei primi 15 della Race ATP ma andrebbero esclusi gli assenti di lungo corso (Wawrinka, Djokovic, Murray). Con Federer a Basilea ci sono Marin Cilic, David Goffin e Juan Martin del Potro. In Austria N.1 del seeding è Alexander Zverev con Thiem e Dimitrov. Andiamo a vedere dunque la programmazione in TV e streaming nel dettaglio.

SUPERTENNIS TV (Streaming)

Il canale della FIT disponibile gratuitamente sul canale 64 del Digitale terrestre (Copertura) e sul canale 224 della piattaforma satellitare SKY (in Alta Definizione) offrirà in diretta le WTA Finals di Singapore e i due tornei ATP 500 di Basilea e Vienna. Ricordiamo che Supertennis HD è in chiaro via Satellite quindi è ricevibile con qualsiasi decoder satellitare anche non SKY collegato a una parabola puntata verso i 13° Est (Satellite Hotbird). Inoltre tutta la programmazione è visibile in streaming sul sito Supertennis.tv (solo dall’Italia) e anche sulla pagina Facebook ufficiale dell’emittente (che spesso può offrire streaming multipli). Questa la programmazione nel dettaglio:

WTA Finals Singapore

GRUPPO ROSSO:

– Simona Halep

– Elina Svitolina

– Caroline Wozniacki

– Caroline Garcia

GRUPPO BIANCO:

– Garbine Muguruza

– Karolina Pliskova

– Venus Williams

– Jelena Ostapenko

lunedì 23 ottobre – LIVE alle ore 13.30 ed alle ore 15.30

martedì 24 ottobre – LIVE alle ore 13.30 ed alle ore 15.30

mercoledì 25 ottobre – LIVE alle ore 13.30 ed alle ore 15.30

giovedì – 26 ottobre – LIVE alle ore 07.30 ed alle ore 09.00 (doppio); alle ore 10.00 ed alle ore 13.30 (singolare)

venerdì 27 ottobre – LIVE alle ore 07.30 ed alle ore 09.00 (doppio); alle ore 10.00 ed alle ore 13.30 (singolare)

sabato 28 ottobre – LIVE alle ore 07.30 ed alle ore 09.00 (semifinali doppio); alle ore 10.00 ed alle ore 13.30 (semifinali singolare)

domenica 29 ottobre – LIVE alle ore 09.00 (finale doppio); alle ore 12.30 (finale singolare)

ATP 500 Basilea

lunedì 23 ottobre – LIVE alle ore 19.00 ed alle ore 21.00

martedì 24 ottobre – LIVE alle 17.00, alle ore 19.00 ed alle ore 21.00

mercoledì 25 ottobre – LIVE alle 17.00, alle ore 19.00 ed alle ore 21.00

giovedì 26 ottobre – LIVE alle ore 15.05, alle ore 17.00, alle ore 19.00 ed alle ore 21.00

venerdì 27 ottobre – LIVE alle ore 15.00, alle ore 17.00, alle ore 19.00 ed alle ore 21.00

sabato 28 ottobre – LIVE alle ore 14.30 ed alle ore 16.30 (semifinali)

domenica 29 ottobre – LIVE ore 15.00 (finale); replica alle ore 21.00

ATP 500 Vienna

lunedì 23 ottobre – LIVE alle ore 17.00; differita dalle ore 23.00

martedì 24 ottobre – differita dalle ore 23.00

mercoledì 25 ottobre – differita dalle ore 23.00

giovedì – 26 ottobre – differita dalle ore 23.00

venerdì 27 ottobre – differita dalle ore 22.30

sabato 28 ottobre – differita alle ore 18.30 ed alle ore 20.30 (semifinali)

domenica 29 ottobre – differita alle ore 17.00 (finale); replica alle ore 23.30

STREAMING (TENNISTV.com)

La soluzione streaming ufficiale dell’ATP è disponibile sia per computer che per dispositivi mobili (tramite le relative App). Il prezzo è di 14.99 Euro al mese per avere accesso a quasi tutti i tornei del circuito maschile. Questo il programma delle dirette di questa settimana:

– ATP 500 Basilea: 31 match IN DIRETTA da lunedì 23 ottobre

– ATP 500 Vienna: 32 match IN DIRETTA da lunedì 23 ottobre

I tornei Challenger sono come sempre disponibili gratuitamente tramite il servizio streaming ufficiale dell’ATP.



STREAMING (WTATV.com)



Il nuovo servizio streaming ufficiale della WTA consente di seguire tutti i tornei del circuito al prezzo di 8.93 euro al mese o 67.05 euro per un anno. L’abbonamento consente l’accesso tramite PC/MAC e dispositivi mobili e si può sospendere in qualsiasi momento. Questa settimana copertura integrale delle WTA Finals di Singapore da domenica 22 ottobre fino alla finale di domenica 29.