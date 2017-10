Strada spianata per i campioni di Basilea?

BASILEA - Federer, Cilic e del Potro campo oggi per gli ottavi di finale. I precedenti sono dalla loro parte, ma sarà sufficiente?

da Basilea, il nostro inviato

Nella giornata odierna Roger Federer, Marin Cilic e Juan Martin del Potro calcheranno il cemento azzurro della St. Jakobshalle. I tre si sono divisi le ultime sette edizioni del torneo e sono decisi a arricchire ulteriormente le loro bacheche. Lo svizzero e il croato sono già certi di partecipare alle Finals e puntano ad arrivare in fiducia all’appuntamento di fine stagione. Il primo ovviamente trae motivazioni extra dal fatto di giocare in casa, mentre il secondo difende il titolo conquistato l’anno passato. Del Potro è ancora in corsa per Londra, ma deve conquistare il trofeo qui e sperare in un passo falso di Carreno-Busta a Vienna per avere chance più concrete. Nei rispettivi incontri di primo turno, tutti e tre sono apparsi tirati in buone condizioni. Solo del Potro ha smarrito un set per pura distrazione, prima di rifilare un secondo 6-1 al malcapitato Sousa.

Oggi i tre campioni sono attesi da avversari sulla carta non facilissimi da affrontare, ma contro cui… non hanno mai perso! Federer giocherà con Benoit Paire che haesconfitto quattro volte su quattro e senza mai perdere un set. Curiosamente il loro primo incontro fu giocato proprio a Basilea nel 2012 e il francese fu liquidato con un netto 6-2 6-2. Lo scontro più recente invece ha avuto luogo quest’anno a Dubai e anche in quell’occasione Benoit uscì dal campo con quattro games in saccoccia. Anche Cilic ha sempre avuto la meglio nei quattro precedenti con il connazionale Borna Coric. I compatrioti si sono affrontati due volte quest’anno è in entrambe le occasioni il più giovane dei due è riuscito ha strappare un set all’altro, salvo poi capitolare. Del Potro inveceha affrontato e battuto Julien Benneteau solo una volta, nella finale di Rotterdam 2013. In totale il conto degli scontri diretti è 9-0 per i campioni Slam: riusciranno i tre underdog ad invertire la tendenza?