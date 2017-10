ATP Basilea: Granollers e Dodig vincono il doppio

BASILEA- Il duo ispano-croato vince il torneo senza perdere un set e si rilancia in vista di Londra

da Basilea, il nostro inviato

Marcel Granollers e Ivan Dodig sconfiggono la coppia francese formata da Fabrice Martin e Edouard Roger-Vasselin e si aggiudicano il titolo di doppio degli Swiss Indoors Basel. I due sollevano la coppa senza perdere un set e si piazzano temporaneamente all’ultimo posto utile per le Finals di Londra. Per Granollers si tratta del secondo trofeo consecutivo a Basilea (nel 2016 aveva vinto in coppia con Sock, affrontato e sconfitto quest’anno in semifinale). La finale, durata quasi due ore, è stata combattuta e di ottimo livello. Ognuna delle due coppie scende in campo con i completini abbinati. Bianco per i francesi vestiti da Lacoste e blu scuro per la coppia ispano-croata in abiti Joma. Gli spalti sono semideserti. La maggior parte del pubblico preferisce bighellonare tra i numerosi stand dell’arena in attesa della finale di singolare in programma per le 15.

La partita è godibilissima, ma d’altronde in campo ci sono due giocatori in corsa per Londra e altri due doppisti di buon lignaggio come Martin e Roger -Vasselin. Il primo set è deciso da una lampo di Dodig, che prende in mano la situazione e quasi da solo mette a segno il break sul 5-5. Nel secondo parziale i transalpini non demordono e rispondono colpo su colpo. Sul 3-3, uno dei maxi-tabelloni dell’impianto inizia a fare le bizze. Lo sfarfallio di pixel bruciati induce i tecnici a resettare tutto per poter risolvere il problema. Di conseguenza un eventuale tifoso ritardatario, entrando, avrebbe trovato il punteggio fermo sull’1-0 del primo set, ma il tempo di gioco ben oltre l’ora. Chi invece non ha problemi di nessun genere sono le due coppie in campo, assolutamente concentrate e disposte a regalare spettacolo. I francesi strappano il servizio nell’undicesimo gioco, ma non riescono a concretizzare la chance nel gioco successivo e Dodig/Granollers riescono a rifugiarsi nel tiebreak. Nel jeu decisif, lo spunto del singolarista viene fuori e la coppia ispano-croata riesce a regolare gli agguerriti avversari per 8-6.