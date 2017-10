ATP Bercy: Federer annuncia il forfait, obiettivo Londra

Gli organizzatori del torneo francese hanno confermato che il campione svizzero non ci sarà. Nadal può chiudere il discorso del N.1 ATP

Come era prevedibile, Roger Federer ha annunciato che non giocherà il Masters 1000 di Parigi-Bercy dopo la battaglia nella finale vinta a Basilea contro Juan Martin del Potro.

Lo svizzero ha comunicato agli organizzatori di aver bisogno di riposo per preparare l’ultimo grande obiettivo del 2017: le ATP Finals di Londra in programma dal 12 al 19 novembre.

In questo modo a Rafael Nadal basterà vincere il suo match d’esordio a Bercy per essere sicuro di chiudere l’anno al N.1 della classifica mondiale per la quarta volta in carriera (2008, 2010, 2013).

Federer invece giocherà alla O2 Arena per il suo settimo titolo nel torneo dei Maestri.