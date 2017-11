Zverev mantiene la promessa: martedì sarà a Milano

Nonostante il forfait dei giorni scorsi, Sascha sarà comunque presente alle NextGen ATP Finals. Il 7 novembre giocherà infatti un'esibizione contro l'alternate Stefanos Tsitsipas

Alexander Zverev alla fine ha mantenuto la parola. Quando solo pochi giorni fa aveva annunciato che non sarebbe stato presente al torneo milanese per via dei troppi impegni tutti congestionati in queste ultime settimane del circuito, il tedesco aveva annunciato che sarebbe stato comunque presente all’inaugurazione del torneo per “fornire tutto il mio supporto all’organizzazione e mostrare il mio apprezzamento ai tifosi italiani”. Promessa fatta, promessa mantenuta.

Martedì 7 novembre Sascha sarà alla Fiera di Milano per giocare un match di esibizione contro il diciannovenne greco Stefanos Tsitsipas, già alternate di questo torneo. Un’occasione per entrambi, visto che in questo modo Zverev potrà farsi perdonare l’assenza dopo la grande campagna pubblicitaria che era stata fatta indicando lui come “pezzo forte del torneo”, e anche per il giovane ateniese, n.89 del ranking mondiale, che potrà sfruttare nel migliore dei modi la sua presenza nella capitale lombarda mostrando al pubblico italiano il suo grande talento. Una sorta di antipasto visto che il greco è uno dei nomi più gettonati per fare la fortuna di questa competizione negli anni futuri.

Il match è programmato come terzo della sessione pomeridiana (a partire dalle 14), e i possessori del biglietto per il programma pomeridiano potranno quindi seguire anche l’esibizione tra Zverev e Tsitsipas.