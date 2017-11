Esibizione Federer-Murray, ore 20:30 su Eurosport

Lo scozzese tornerà in campo per un evento benefico a Glasgow assieme a Roger Federer, in rodaggio in vista delle Finals

La SSE Hydro Arena di Glasgow, ovviamente, farà registrare il tutto esaurito. Circa 13000 spettatori assisteranno all’esibizione a scopo benefico tra Roger Federer e Andy Murray, che lo scorso anno aveva “ospitato” invece il bulgaro Grigor Dimitrov. Per Murray si tratta del ritorno in campo – anche se non ufficiale – dopo la chiusura anticipata della stagione annunciata alla vigilia dell’US Open.

Federer e Murray scenderanno in campo alle 20:30 (ora italiana) e l’incontro sarà trasmesso in diretta su Eurosport. È in programma anche un match di doppio, la cui line-up è ancora da definire. All’evento saranno presenti anche Jamie Murray, fratello di Andy, Tim Henman e Mansour Bahrami.

Cast for tonight's charity exhibition in Glasgow : Henman, Bahrami, Federer, Murray and Murray. pic.twitter.com/gU18GlLat4 — Mike Dickson (@Mike_Dickson_DM) November 7, 2017

Come in occasione dell’evento dello scorso anno, disputato a Londra, tutto il ricavato andrà in beneficienza. I proventi saranno divisi tra Unicef, associazione di cui Andy Murray è ambasciatore nel Regno Unito, e Sunny-sid3up, un’organizzazione benefica scozzese.