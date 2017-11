Stan Wawrinka torna ad allenarsi

Prima sessione di allenamento per il tennista vodese dopo quasi tre mesi di stop. Il tre volte campione Slam tornerà in campo a fine dicembre ad Abu Dhabi

Attraverso un video apparso in mattinata sul solito profilo Twitter, Stan Wawrinka ha regalato una buona notizia ai suoi molti ammiratori. Fermo da quasi tre mesi dopo l’operazione allo scricchiolante ginocchio sinistro subita il giorno di ferragosto, il campione di tre Major è stato ripreso in un filmato che lo ritrae nel bel mezzo di una sessione d’allenamento, la prima dai tempi dell’infortunio. Il tennista di Losanna ha giocato l’ultimo incontro ufficiale allo scorso torneo di Wimbledon, dove è stato eliminato al primo turno da Daniil Medvedev, e nel periodo di riposo forzato ha dovuto accettare il divorzio dal mentore Magnus Norman, vero e proprio regista dell’esplosione di Stanimal nelle ultime quattro stagioni, il quale ha deciso di staccare dopo anni di viaggi in tutto il mondo per passare più tempo vicino alla famiglia.

Wawrinka si è naturalmente dichiarato “felicissimo ed eccitato” per la ripresa dell’attività agonistica. Tornerà a calcare i campi in occasione del Mubadala World Tennis Championship, classico torneo d’esibizione in programma ad Abu Dhabi dal 28 al 30 dicembre in cui farà compagnia a Novak Djokovic.