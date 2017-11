ATP Challenger: a Vanni il derby “francese” con Travaglia

L'aretino ha la meglio in due tie break nello scontro tutto italiano di Mouilleron-le-Captif. Seppi avanza a Bratislava. Fuori Caruso e Viola

Cinque i tennisti italiani impegnati oggi nel circuito Challenger nelle tappe di Bratislava e Mouilleron-Le-Captif. Bilancio in parità per i nostri portacolori nella capitale slovacca dove Andreas Seppi, reduce dalla convincente vittoria ottenuta ieri in meno di cinquanta minuti contro il prospetto austriaco Sebastian Ofner, ha staccato il pass per i quarti di finale avendo avuto la meglio al termine di una zuffa in due tie break contro Uladimir Ignatik, bielorusso al momento collocato alla posizione numero 174 del ranking ATP. Il giocatore nato a Bolzano se la vedrà venerdì con chi uscirà vivo dall’interessante sfida in programma domani tra Jurgen Zopp e Marcos Baghdatis. Proprio il cipriota ex numero 8 del mondo ha firmato l’eliminazione di Matteo Viola, unico altro italiano rimasto in corsa, con un doppio 6-4.

Gli altri tre ragazzi di casa nostra erano invece in gara in Vandea, nel palazzetto del piccolo centro di Mouilleron-Le-Captif, e anche in Francia solo uno di loro proseguirà l’avventura nel torneo. Si tratta di Luca Vanni, il quale, reduce da una stagione vissuta tra alti e bassi, si è imposto in due tie break nel derby con Stefano Travaglia, che pareva nettamente favorito alla vigilia, rimontando un break di svantaggio nel secondo set. Il prossimo ostacolo del giocatore aretino emergerà dalla sfida tra il russo Alexey Vatutin e il qualificato belga Yannik Reuter. Fuori invece senza brillare Salvatore Caruso, che ha raccolto appena tre giochi nella severa sconfitta patita contro Maxime Janvier.

Risultati (italiani):

Bratislava (Hard, 106.000+H)

[3] A. Seppi b. U. Ignatik 7-6(5) 7-6(8)

[5] M. Baghdatis b. [LL] M. Viola 6-4 6-4

Mouilleron-le-Captif (Hard, 85.000+H)

L. Vanni b. [8] S. Travaglia 7-6(4) 7-6(3)

[Q] M. Janvier b. S. Caruso 6-2 6-1