Thiem si allena con “mini-Thiem”

Allora è vero che Thiem non si prende mai una pausa! L’austriaco, impegnato in questi giorni alle Nitto ATP Finals, si è portato per così dire anche il lavoro a casa: è comparso su Instagram un video girato nella sua stanza d’hotel londinese, in cui palleggia a torso nudo con il fratellino Moritz su un campo in miniatura ricavato da un tappeto, con dei libri a improvvisare una rete.