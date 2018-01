Il racconto del Day 4 dell’Australian Open

Risultati, dichiarazioni e aggiornamenti di ogni genere, minuto per minuto. Segui la nostra diretta da Melbourne Park

A Melbourne, il giorno… dell’Ucraina

L’ordine di gioco, i campi e gli orari del DAY 5

IL LIVESCORE DEL DAY 4: UOMINI – DONNE

I TABELLONI COMPLETI: UOMINI – DONNE

Completato il terzo giorno di incontri a Melbourne Park. Noi lo abbiamo seguito in diretta, minuto per minuto. Se ti sei perso qualcosa, di seguito il racconto della giornata. Resta con noi, mancano poche ore al Day 5.

13.35 – ROGER AVANTI: con qualche patema nel terzo set ma alla fine Roger Federer avanza spedito al terzo turno: 6-4 6-4 7-6(4) al tedesco Struff, ora trova Gasquet. Si chiude così la quarta giornata a Melbourne Park

12.45 – Roger Federer conduce due set a zero su Struff: 6-4 6-4 sulla Rod Laver Arena nell’ultimo match di giornata

12.10 – Max Marterer piega Fernando Verdasco 6-3 al quinto set e va al terzo turno!. Federer chiude il primo su Struff, 6-4

12.05 – STAN SALUTA MELBOURNE: niente da fare per Stan Wawrinka che cede in tre set 6-2 6-1 6-4 all’americano Sandgren. Date le precarie condizioni fisiche non si può nemmeno parlare di sorpresa

11.45 – Iniziato sulla RLA il match di Roger Federer contro il tedesco Struff, 2-1 per il tedesco senza break

11.35 – Wawrinka non sembra in condizione di poter giocare, si trova sotto di due set con un netto 6-2 6-1 contro l’americano Sandgren

11.30 – Quinto set in arrivo sul Campo N.8 tra Fernando Verdasco e Maximilian Marterer dopo 2h50 di gioco

11.20 – SASCHA NON LASCIA – Dopo un set regalato il tedesco recupera la concentrazione, batte il connazionale Gojowczyk e si guadagna il terzo turno contro Chung. Wawrinka intanto è in crollo verticale, nel secondo set il parziale recita 3-0 Sandgren

11.17 – BRAVA COMUNQUE, CAMI – Giorgi cede nettamente il terzo set (6-1), forse condizionata da un problema muscolare, e lascia il torneo. Il tabellone femminile rimane privo di italiane. Ashleigh Barty comunque è in forma smagliante e al prossimo turno incontrerà Naomi Osaka

11.04 – Barty ora controlla il match: 3-0 nel set decisivo, Camila sta uscendo dalla partita. Intanto Wawrinka conferma gli allarmi del primo turno perché è un set sotto contro Tennys Sandgren. 6-2 il preoccupante score

10.49 – Con un punto da scuola tennis Ashleigh Barty rimette in parità il computo dei set: poco da recriminare per Camila, ora l’australiana sta cucendo tennis in modo esemplare. Si deciderà tutto al terzo

10.42 – Scende in campo Stan Wawrinka (contro Sandgren), mentre Giorgi e Barty stanno battagliando duramente nel secondo set: l’australiana breakka e va a servire per il set, Camila non si scompone e ricuce lo strappo. Ora è 5-4, senza break. Partita intensissima.

(vi sveliamo come Benneteau ha battuto Goffin. Ah, l’amore!)

10.16 – PASSA HALEP, BYE GENIE – Vittoria agevole per Simona Halep su Eugenie Bouchard, al prossimo turno Lauren Davis. Zverev dopo 60 minuti è già due set avanti sul connazionale Gojowczyk, nessun problema per il classe ’97

10.05 – TURBOCAMILA! – Intimidita dalla Rod Laver Arena? Macchè, Camila vince di forza il primo set resistendo al ritorno di Barty. 7-5 e vantaggio azzurro

09.56 – Un applauso scrosciante lo merita comunque Lorenzo Sonego, che anche contro un avversario oggi fuori portata come Gasquet ha lottato finché è rimasto in campo. L’ultimo parziale si chiude con un 6-3 che rispedisce in Piemonte il 22enne con nuove certezze. Peccato, al prossimo turno ci sarebbe stato (al 99%) Federer…

09.13 – Duplice 6-2 per Richard Gasquet su Lorenzo Sonego, che fa fatica a entrare in partita.

09.07 – SO HOT! Non si tratta di scuse, soprattutto per chi ha vinto. Fa caldo davvero e il sole batte forte, ce lo conferma Tomas Berdych con la sua mezza manica abbronzata.

09.04 – Con le caviglie entrambe ben fasciate, scende in campo Simona Halep per il match contro Genie Bouchard sulla Margaret Court Arena.

08.57 – Chiude in quattro set Juan Martin Del Potro contro Khachanov. L’argentino al terzo turno trova Berdych, contro cui è sotto 5-4 nei precedenti. In proiezione ottavi, siamo nella stessa parte del tabellone di Fabio Fognini.

08.50 – Lorenzo Sonego è di fronte a un ostacolo duro, si sapeva. Il torinese cede 6-2 nel primo set contro Gasquet. Può solo migliorare nel secondo set, appena iniziato.

08.46 – FUORI GOFFIN! Si materializza la più grande sorpresa, fino a questo momento, nel tabellone maschile. A 36 anni, Julien Benneteau fa fuori al quarto set il numero sette del mondo David Goffin. L’esperto francese (59 Atp) sarà l’avversario di Fabio Fognini al terzo turno.

08:36 – Richard Gasquet conquista il primo set contro Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-2. Del Potro avanti di un break al quarto contro Khachanov

08:30 – Benneteau va a servire per il match contro Goffin ma si incarta con due doppi falli e perde il servizio a zero. 5-5 nel quarto set

08:17 – Il caldo si fa sentire. In difficoltà fisica sia del Potro sulla Hisense Arena (l’argentino inizia a ciondolare in campo mentre Khachanov accorcia le distanze conquistando il terzo parziale al tiebreak), che David Goffin sullo Show Court 2 (il belga è sotto 2 set a 1 contro Julien Benneteau che ha anche un break di vantaggio nel quarto). Intanto chiude Chung: 7-6 6-1 6-1 a Medvedev

07.54 – In pieno controllo delle operazioni dopo le difficoltà iniziali, Djokovic batte Monfils al quarto. È stata una partita fortemente condizionata dal malessere del francese, finito ko per il caldo a partire dal secondo set. Nole supera Monfils per la quindicesima volta in altrettanti match. Al terzo turno incrocerà Albert Ramos.

07.42 – Vola Madison Keys, che lascia un solo game a Ekaterina Alexandrova. Test tutt’altro che probante per la finalista degli Us Open. La numero 20 del mondo trova al terzo turno la rumena Ana Bogdan.

07.23 – In quattro set, Adrian Mannarino ha la meglio su Vesely. Al terzo turno se la vedrà con Dominic Thiem (6-0 Austria i precedenti).

07.15 – FABIO C’E’ – Il timore di una giornata storta è durato il tempo di un set. Poi è venuto fuori Fognini, bravo d’autorità a rimontare Donskoy non sprecando l’occasione di una partita che non avevamo esitato a definire alla sua portata. Il 6-1 del quarto parziale è maturato in appena 26′. Ai sedicesimi l’azzurro troverà Goffin o Benneteau.

07.12 – Monfils sembra essere rimasto in campo per onor di firma. Djokovic passeggia nel terzo set (6-1) al cospetto di un avversario in evidente difficoltà fisica. Si va al quarto.

06.57 – QUANTI GRADI? La temperatura percepita sulla Rod Laver Arena è poco al di sotto dei fatidici 40. Ma il cemento arde, al punto che Bethanie MattekSands tenta una rilevazione a distanza (la conversione da Fahrenheit a Celsius sarebbe 68 gradi…)

Just heard the the court surface here @AustralianOpen is 156 degrees … 😱☠️ 🔥 #AusOpen ☀️ — Bethanie MattekSands (@BMATTEK) January 18, 2018

06.52 – Fabio Fognini va avanti di un set. Adesso conduce 2-1 su Donskoy e sembra aver indirizzato a proprio favore l’inerzia del match.

06.50 – In avvio di terzo set, in ogni caso, Monfils è ancora in piedi e conquista il primo game. Non è al top e si vede, ma allo stesso tempo La Monf non sarebbe nuovo a più vite nella stessa partita…

06.45 – ANGIE OK Kerber dà 6-4 6-1 a Donna Vekic e continua a convincere, nel giorno del suo trentesimo compleanno. Appuntiamo già sull’agenda il sedicesimo di finale che la vedrà di fronte a Maria Sharapova.

06.42 – Djokovic fa suo il secondo set (6-3) e Monfils, che sembra in evidente difficoltà fisica, chiede aiuto al fisioterapista. Il francese continua a lamentarsi per il caldo e va (temporaneamente?) negli spogliatoi.

06.35 – Gael Monfils è visibilmente sofferente per il caldo. Avanti di un set e sotto 4-3 nel secondo contro Djokovic, il francese ha già mostrato visibili segnali di sofferenza chiedendo all’arbitro di prolungare la pausa tra un punto e l’altro. In ogni caso, resta in partita (per ora).

06.20 – Muguruza, nell’analizzare la sua sconfitta contro Hsieh, non se la prende con il termometro. “Il caldo non ha nulla a che vedere con i miei problemi – dice Garbine -, non era la temperatura a darmi fastidio in campo. Penso che i miei muscoli abbiano bisogno di un po’ di riposo”

06.12 – E’ avanti di un set e di un break Angelique Kerber su Donna Vekic. La tedesca, ex numero uno, sembra on fire nel giorno del suo ventinovesimo compleanno.

06.09 – Fognini inizia a rimettere le cose a posto. L’azzurro fa suo il secondo set contro Donskoy (6-3) e si va al terzo in parità, dopo un’ora e venti minuti.

06.02 – Novak Djokovic lascia un indecifrabile primo set (cinque break e undici doppi falli totali) a Gael Monfils. Il francese si porta avanti 6-4 in 47′.

05.50 – Convincente il successo di Lucie Safarova su Sorana Cirstea. La ceca, 29 del seeding, passa 6-2 6-4 e si regala agli ottavi il derby con Karolina Pliskova, battuta solo due volte nei sette precedenti.

05.40 – Avanti Thomas Berdych: il numero 20 del mondo sbaglia solo il secondo set contro Garcia Lopez e si guadagna agli ottavi l’incrocio contro il vincente tra Del Potro e Khachanov.

05.35 – Fabio Fognini non inizia al meglio. Il primo set termina 6-2 a favore di Donskoy, l’azzurro mette in campo solo il 52% di prime di servizio.

05.30 – ALLARME SIMONA La caviglia sinistra tiene in apprensione Simona Halep che, a quanto pare, non è sicurissima di scendere in campo contro Genie Bouchard. La stampa canadese monitora con particolare attenzione…

Simona Halep doesn't have a practice scheduled until 5:30 and is supposed to play Genie Bouchard at 7 p.m. (3 a.m. Thursday ET in Canada). Looks like she may be waiting til the last minute to see if her left ankle is good to go. — Tom Tebbutt (@tomtebbutt) January 18, 2018

05:07 – Dopo aver sconfitto al primo turno Petra Kvitova, Andrea Petkovic finisce la sua avventura agli Australian Open 2018 al secondo turno, battuta dall’americana Lauren Davis con un punteggio molto singolare: 4-6 6-0 6-0.

05:00 – Dominic Thiem sopravvive al secondo turno rimontando due set di svantaggio a Denis Kudla (che aveva eliminato il nostro Berrettini all’ultimo turno di qualificazione) e conquista l’accesso al terzo turno. È solo la seconda volta che Thiem vince una partita dopo aver perso i primi due set (la prima era stata agli US Open 2014 contro Ernst Gulbis).

04:56 – MUGURUZA ELIMINATA! In 1 ora e 59 minuti la cinese di Taipei Hsieh Su-Wei vince 7-6(1) 6-4 ed elimina la testa di serie n.3. Garbine decisamente sottotono, forse a causa del caldo, è disturbata da una vescica sotto il piede.

04:50 – Un modo efficace per battere la calura è rimanere poco in campo. Così ha fatto Karolina Pliskova (testa di serie n. 6) che ha regolato la brasiliana Haddad Maia in 44 minuti (6-1 6-1)

.@KaPliskova didn't stay in the heat for long! All done in 4️⃣4️⃣ minutes, she cruises through to 3R. #AusOpen pic.twitter.com/4cm5WYEWqf — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2018

04:40 – Anche la quarta semifinalista del singolare femminile 2017 è uscita di scena: Mirjana Lucic-Baroni (testa di serie n.28) è stata sconfitta 6-3 6-1 dalla bielorussa Aliaksandra Sasnovich

04: 38 – Temperatura in salita, con un vento caldissimo che fa sembrare Melbourne Park un forno da vernice. Sarà così per un paio di giorni, poi si tornerà a temperature più confortevoli.

04:28 – Kiki Mladenovic ha messo in attesa la telefonata con l’agente di viaggio: la vacanza tropicale con il boyfriend Thiem potrebbe dover aspettare, dato che l’austriaco ha rimontato due set a Kudla ed è ora avanti di un break nel quinto set

04:04 – Caffè delle quattro:

UPSET ALERT, Muguruza sotto di un set dopo un tie-break dominato dalla quadrumane Su-Wei Hsieh;

Dominc Thiem sembra aver finalmente sentito la sveglia: avanti di un break nel quarto set, per dare il via definitivo alla rimonta;

Tomas Berdych, nel consueto silenzio generale, ha vinto il primo set ma ora è indietro di un break contro Garcia-Lopez:

In campo Karolina Pliskova contro Haddad Maia

03:56: Fuori Sam Querrey. La testa di serie numero 13, che pochi mesi fa era in corsa per le Finals di Londra, ha perso in quattro set contro il potente ungherese Marton Fucsovics, alla sua vittoria più importante in termini di ranking. Ci mancherà lo sguardo vispo dello zio Sam.

Embed from Getty Images

03:47 – …che invece risponde prontamente: 6-3 nel terzo, per allungare la contesa con Kudla.

Embed from Getty Images

03:42 – Caroline Garcia [8] si salva, e supera ad oltranza la giovanissima Marketa Vondrousova. Per adesso rimane Konta l’unico nome importante caduto. In attesa di sapere che fine farà Thiem.

03:34: Aga Radwanska vive una volta e mezza e passa il turno: Lesia Tsurenko era arrivata a servire per il match nel secondo set, prima di subire un brutto parziale di cinque giochi a uno.

Contemporaneamente, Garbine Muguruza è sotto 3-5 contro Hsieh: la spagnola ha chiamato il fisioterapista. E si è ritirata dai primi due tornei della stagione.

03:20 – BREAKING: Albert Ramos ha vinto il suo secondo turno, in tre set contro Tim Smyczek.

03:14 – La app degli Australian Open sembra non stia raccogliendo recensioni positive…

I hope the person who did the AO website is demoted. I don't want anyone to get fired, but make them make coffee or something safe. — Ataraxis (@Ataraxis00) January 18, 2018

03:00 – Spiattellata delle tre:

Sam Querrey è sotto di due set, ma avanti di un break nel terzo, contro l’ungherese Marton Fucsovics;

Albert Ramos, ammesso che qualcuno se lo stesse chiedendo, è in chiusura;

Thiem sta riuscendo nell’impresa: sotto due set contro Kudla in un match orrendo;

Aga Radwanska soffre ma è ancora in gara, un set pari contro Tsurenko;

Muguruza e Berdych iniziano adesso.

02:47 – Da lucky loser, all’esordio in uno Slam, Bernarda Pera batte una top ten per la prima volta in carriera. Johanna Konta [9] è la testa di serie più alta a cadere finora.

Embed from Getty Images

02:38 – Bernarda Pera spreca tre match point, poi cede il servizio. Johanna Konta è ancora viva, 5-5 nel secondo

02:36 – Nonostante qualche inciampo nel finale, Maria Sharapova batte Anastasija Sevastova in due set. Al terzo turno la vincente tra Kerber e Vekic.

Embed from Getty Images

02:19 – Per dirla alla Denzel Washington in “Philadelphia”, adesso ve lo spieghiamo come se avessimo tutti sei anni.

Thiem era 4-1, poi ha servito per il set sul 5-4;

Kudla ha strapppato il servizio, due volte in fila, e ha servito per il set sul 6-5;

Thiem ha pareggiato di nuovo, e ha avuto due set point nel tie-break;

Kudla li ha annullati e ha vinto 8-6 il primo set

Non possiamo farvi un disegnino.

02:06 – PIOGGIA DI UPSET ALERT: Caroline Garcia [8] ha perso il primo contro la stellina ceca Marketa Vondrousova, diciotto anni e già un titolo WTA in bacheca (Biel lo scorso anno).

02:04 – Occhi aperti. Il vecchio Rod la sa lunga.

Last thing players see before taking court on Rod Laver Arena: pic.twitter.com/ExZti9CLXk — Jon Wertheim (@jon_wertheim) January 18, 2018

02:00 – Raffica delle due.

Sharapova con il pilota automatico, 6-1 3-2 con break;

Albert Ramos, qualora interessasse a qualcuno, avanti un set e due break su Tim Smyczek;

Lesia Tsurenko ha vinto il primo set su Aga Radwanska, confermando lo strepitoso momento di forma delle tenniste ucraine.

01:47 – UPSET ALERT: la wildcard Bernarda Pera è avanti un set contro Johanna Konta [9]. In campo maschile, Marton Fucsovics ha vinto, con l’uguale punteggio di 6-4, il primo parziale contro Sam Querrey [13].

Sharapova intanto continua a stare tranquilla.

01:29 – Maria Sharapova parte a tavoletta: 4-1 e 100% di punti vinti al servizio. Forse, qualche ricordo del precedente di New York ce l’ha. UPDATE: 6-1 in 20 minuti.

Embed from Getty Images

01:26 – Kudla, dal canto suo, è in versione Zen.

01:23 – Dominc Thiem già in vantaggio di un break contro Denis Kudla, che in qualificazioni aveva battuto Matteo Berrettini. A quanto pare l’austriaco è la prima vittima delle nuove regole circa ritardi e puntualità. L’arbitro gli ha infatti comunicato di dover incontrare i supervisor dopo il match, per discutere del ritardo di “oltre un minuto”.

01:08 – Tutto pronto per l’inizio dei match. Anche in sala stampa sembrano piuttosto attrezzati.

00:58 – Preghiere per i fotografi in loco (non certo per i nostri inviati)… £8 di massima oggi, 39 domani

10:48 AM and already 32C, hitting 38 in the afterrnoon. Pray for us… — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) January 17, 2018

00:47 – La nostra faccia quando:

Vediamo che manca il solito quarto d’ora all’inizio dei match;

Sharapova gioca all’una, Djokovic e Fognini alle quattro e mezza, Sonego alle 6, Federer alle 11;

Non abbiamo mai battuto Djokovic in 14 precedenti;

00:37 – Nel frattempo, il buon Kei è giunto in California, dove disputerà il Challenger di Newport Beach per mettere partite nelle gambe.

00:34 – No, nemmeno stavolta i nostri inviati patiranno le sofferenze di cicloni, uragani, piogge torrenziali, fortunali. Beati.

00:06 – Vi diamo il benvenuto al Day 4 con l’entusiasmo di Muzza. Non avrete intenzione di fare le parole crociate anche voi?

Not the sort of trip I envisaged on the way over here…was pumped to get back competing @AustralianOpen but ended up getting hip surgery and doing crosswords with my mum😞 heading home positive about the future✌️ — Andy Murray (@andy_murray) January 17, 2018

SCELTI DALLA REDAZIONE – Quali match NON perdere e perché:

– Vondrousova vs Garcia (01): Perché sono due che nel 2017 si sono fatte scoprire dal grande pubblico a un livello inatteso. Investire su loro stesse ha pagato, investite anche voi qualche ora della notte per guardare come giocano.

– Sharapova vs Sevastova (01): L’intensità dei match di Sharapova è merce rara. La lettone a NYC le ha rimontato un set, interrompendo la sua corsa. Masha non ha dimenticato, si è già vendicata a Pechino, ma è stanotte che può davvero pareggiare i conti.

– Djokovic vs Monfils (04): Robonole è tornato per riprendersi ciò che è suo. LaMonf ha cominciato la stagione da emiro e contro il serbo in passato ha utilizzato tattiche decisamente anticonformiste

– Gasquet vs Sonego (06): Perché potreste leggere il risultato la mattina e pentirvi di non esserci stati anche voi, col caffè e il felpone, in una di quelle notti in cui l’Italia del tennis sembra davvero più grande.

– Barty vs Giorgi (09): Non diamo a questa partita un’importanza superiore a quella che realmente ha. Non è la prova del nove e nemmeno quella dell’otto. È un secondo turno di uno Slam contro un’avversaria molto forte. Un’avversaria molto forte che Camila può battere

Il Day 3 raccontato da Melbourne Park dai nostri inviati Luca Baldissera e Vanni Gibertini: