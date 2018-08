US Open, il programma del day 1: in campo cinque italiani e 63 Slam

L'ultimo Slam dell'anno entra subito nel vivo senza troppe cerimonie. Wawrinka-Dimitrov inaugura il centrale, in campo anche Nadal e le due Williams

Non sempre la prima giornata di uno Slam promette tante emozioni. L’US Open 2018, invece, andrà in scena in medias res, proponendo subito un menu accattivante. Basti pensare che l’Arthur Ashe verrà aperto da Wawrinka e Dimitrov, che si erano sfidati al primo turno anche a Wimbledon con vittoria dello svizzero, e che sullo stesso campo scenderanno poi le due Williams (Venus contro Kuznetsova) e Nadal, impegnato contro il connazionale Ferrer. Il nuovo Louis Armstrong verrà invece inaugurato dalla n.1 del mondo Simona Halep, per poi accogliere altri quattro nomi di un certo spessore: Murray, Stephens, Azarenka e del Potro. In totale, tra Ashe (53) e Armstrong (8), sfileranno 61 Slam. Una parata mica da ridere. Per dovere di cronaca il 62esimo e il 63esimo Slam in campo saranno quelli di Garbine Muguruza, relegata sul campo 17.

Tantissimi i motivi di interesse anche sui campi secondari. C’è il derby tra canadesini sul grandstand, Shapovalov contro Auger-Aliassime, c’è la probabile ultima partita di Florian Mayer contro Coric sul campo 7, attorno alle 21, c’è Robredo-Tsitsipas a chiudere le ostilità di un campo 11 che vedrà in campo anche il derby spagnolo Verdasco-Lopez. Ci sono soprattutto cinque italiani impegnati: alle 17 subito Lorenzi vs Edmund sul court 13 e Sonego vs Muller sul court 15, Giorgi secondo match sul court 12, Seppi a ora di cena sul court 5 contro Querrey e Berrettini (vs Kudla) in seconda serata sul court 6.

Arthur Ashe Stadium – inizio ore 18 italiane

S. Wawrinka (SUI) vs. G. Dimitrov (BUL) [8]

S. Kuznetsova (RUS) vs. V. Williams (USA) [16]

non prima dell’1

S. Williams (USA) [17] vs. M. Linette (POL)

R. Nadal (ESP) [1] vs. D. Ferrer (ESP)

Louis Armstrong Stadium – inizio ore 17

S. Halep (ROU) [1] vs. K. Kanepi (EST)

A. Murray (GBR) vs. J. Duckworth (AUS)

S. Stephens (USA) [3] vs. E. Rodina (RUS)

non prima dell’1

V. Azarenka (BLR) vs. V. Kuzmova (SVK)

J. Del Potro (ARG) [3] vs. D. Young (USA)

Grandstand – inizio ore 17

S. Vickery (USA) vs. E. Svitolina (UKR) [7]

J. Isner (USA) [11] vs. B. Klahn (USA)

Z. Diyas (KAZ) vs. Ka. Pliskova (CZE) [8]

non prima delle 23

D. Shapovalov (CAN) [28] vs. F. Auger-Aliassime (CAN)

Court 17 – inizio ore 17

J. Sock (USA) [18] vs. G. Andreozzi (ARG)

G. Muguruza (ESP) [12] vs. S. Zhang (CHN)

D. Vekic (CRO) vs. A. Sevastova (LAT) [19]

R. Harrison (USA) vs. K. Anderson (RSA) [5]

Court 5 – inizio ore 17

M. Raonic (CAN) [25] vs. C. Berlocq (ARG)

O. Jabeur (TUN) vs. A. Barty (AUS) [18]

S. Querrey (USA) vs. A. Seppi (ITA)

M. Sakkari (GRE) [32] vs. A. Muhammad (USA)

Court 10 – inizio ore 17

K. Nara (JPN) vs. E. Mertens (BEL) [15]

M. Zverev (GER) vs. T. Fritz (USA)

J. Goerges (GER) [9] vs. A. Kalinskaya (RUS)

D. Thiem (AUT) [9] vs. M. Basic (BIH)

Court 13 – inizio ore 17

P. Lorenzi (ITA) vs. K. Edmund (GBR) [16]

A. Radwanska (POL) vs. T. Maria (GER)

C. Norrie (GBR) vs. J. Thompson (AUS)

C. Dolehide (USA) vs. C. Witthoeft (GER)

Court 4 – inizio ore 17

V. Lapko (BLR) vs. K. Bondarenko (UKR)

H. Watson (GBR) vs. E. Makarova (RUS)

D. Lajovic (SRB) vs. D. Dzumhur (BIH) [24]

V. Pospisil (CAN) vs. L. Lacko (SVK)

Court 6 – inizio ore 17

A. Ramos-Vinolas (ESP) vs. K. Khachanov (RUS) [27]

R. Peterson (SWE) vs. A. Pavlyuchenkova (RUS) [27]

K. Von Deichmann (LIE) vs. A. Kalinina (UKR)

D. Kudla (USA) vs. M. Berrettini (ITA)

Court 7 – inizio ore 17

J. Brady (USA) vs. I. Begu (ROU)

J. Kubler (AUS) vs. R. Bautista Agut (ESP) [19]

B. Coric (CRO) [20] vs. F. Mayer (GER)

L. Kumkhum (THA) vs. S. Kenin (USA)

Court 8 – inizio ore 17

M. Rybarikova (SVK) [31] vs. Q. Wang (CHN)

C. Altamirano (USA) vs. U. Humbert (FRA)

R. Carballes Baena (ESP) vs. M. Krueger (USA)

M. Bouzkova (CZE) vs. A. Bogdan (ROU)

Court 9 – inizio ore 17

C. Ruud (NOR) vs. G. Pella (ARG)

A. Bedene (SLO) vs. N. Basilashvili (GEO)

P. Martic (CRO) vs. L. Safarova (CZE)

S. Sorribes Tormo (ESP) vs. D. Gavrilova (AUS) [25]

Court 11 – inizio ore 17

V. King (USA) vs. N. Vikhlyantseva (RUS)

F. Lopez (ESP) vs. F. Verdasco (ESP) [31]

B. Strycova (CZE) [23] vs. D. Lao (USA)

T. Robredo (ESP) vs. S. Tsitsipas (GRE) [15]

Court 12 – inizio ore 17

L. Harris (RSA) vs. G. Simon (FRA)

C. Giorgi (ITA) vs. W. Osuigwe (USA)

P. Hercog (SLO) vs. C. Liu (USA)

D. Istomin (UZB) vs. S. Johnson (USA)

Court 14 – inizio ore 17

J. Teichmann (SUI) vs. D. Jakupovic (SLO)

N. Jarry (CHI) vs. P. Gojowczyk (GER)

J. Chardy (FRA) vs. A. Rublev (RUS)

Court 15 – inizio ore 17

G. Muller (LUX) vs. L. Sonego (ITA)

K. Muchova (CZE) vs. D. Yastremska (UKR)

K. Kozlova (UKR) vs. L. Arruabarrena (ESP)

D. Medvedev (RUS) vs. E. Donskoy (RUS)