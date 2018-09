US Open, programma day 7: Nadal apre sull’Ashe, Del Potro chiude

Il numero 1 del mondo affronta Basilashvili alle 18. Poi Serena Williams e Stephens (non prima dell'una). Thiem-Anderson sull'Armstrong alle 17

Juan Martin del Potro - US Open (foto via Twitter, @usopen)

Settima giornata di gioco all’US Open, la prima dedicata agli incontri di ottavi di finale: in campo la parte alta del tabellone maschile e femminile. Ad inaugurare il programma del campo Centrale (alle 18 italiane) sarà il numero 1 del mondo Rafa Nadal, opposto al georgiano Basilashvili. A seguire scenderanno in campo Serena Williams e Kaia Kanepi. Sessione serale (al via all’una italiana) occupata dalla campionessa in carica Sloane Stephens, che sfiderà la belga Elise Mertens, e dal match tra Juan Martin del Potro e Borna Coric. Scatterà invece alle ore 17 il programma sul Louis Armstrong, con l’incontro tra Thiem e Anderson. A seguire, Barty contro Karolina Pliskova e John Isner contro Milos Raonic. Sevastova-Svitolina scenderanno in campo non prima delle 23 italiane sul Grandstand.

Il programma completo (orari italiani)

Arthur Ashe Stadium – ore 18

[1] R. Nadal vs N. Basilashvili

K. Kanepi vs [17] S. Williams

non prima dell’1

[3] S. Stephens vs [15] E. Mertens

[3] J.M. del Potro vs [20] B. Coric

Louis Armstrong Stadium – ore 17

[9] D. Thiem vs [5] K. Anderson

[18] A. Barty vs [8] Ka. Pliskova

[11] J. Isner vs [25] M. Raonic

Grandstand – ore 23

[19] A. Sevastova vs [7] E. Svitolina