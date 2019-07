Murray, esordio vincente in doppio a Wimbledon. Rinviata la ‘prima’ nel misto con Serena

In un campo centrale piuttosto gremito, ottimo esordio nel torneo di doppio per l’ex numero uno del mondo Andy Murray. In coppia con il francese Herbert, Murray ha avuto la meglio in 4 set (4-6 6-1 6-4 6-0) su Humbert-Copil. Si tratta del terzo partner diverso in tre tornei di doppio per Andy da quando è rientrato dopo l’intervento all’anca. “Non è sicuramente facile giocare con tre partner diversi, anche se gli incontri 3 su 5 ti concedono l’opportunità di trovare un’intesa migliore stando più a lungo in campo”.

Il britannico guarda con ottimismo al prosieguo di questo torneo, che lo vedrà impegnato al prossimo turno contro le teste di serie n.6 Mektic/Skugor. Non è però l’unico al quale si è iscritto per questa edizione di Wimbledon. Proprio oggi era in programma un altro esordio, quello in doppio misto con Serena Williams. L’incontro – avversari Mies/Guarachi – è stato però posticipato a sabato, giornata in cui Murray dovrà giocare anche il secondo turno di doppio maschile. “Ho visto tantissimi dei suoi match ma non ci conosciamo molto” ha detto Andy. Ovviamente è una grandissima giocatrice. Nei prossimi dieci giorni avremo la possibilità di conoscerci meglio anche fuori dal campo”.

Una notizia importante: l’anca, dopo l’intervento, risponde bene. “Non ho dolore, del resto è di metallo, come potrei averne (risponde con un sorriso, ndr). Ho solo un po’ di affaticamento alla schiena dopo i match soprattutto perché il modo in cui ti muovi in doppio è diverso dal singolare”. I ritorno in singolare che è sicuramente l’obiettivo di medio termine. “Ne abbiamo già parlato con il team e me lo chiedono in molti. Per ora penso a divertirmi, senza troppe pressioni, e mi godo il torneo di doppio e in generale il momento senza pensare troppo. Sicuramente tornare a giocare in singolo è un mio obiettivo, non c’è un piano già definito per questo, ma posso dire che sarà in un futuro non troppo lontano”.

L’intervista post gara si conclude con un paio di battute sul suo amico Nick Kyrgios ieri sconfitto da Nadal. “Non ho visto la partita ma a giudicare dal rumore del centrale credo sia stato un match piuttosto divertente. Lui è divertente del resto.” Rispetto al fatto che mamma Judy abbia guardato l’incontro del fratello Jamie piuttosto che il suo, Andy spegne il fuoco: “Non può essere contemporaneamente su due campi. Ha già fatto tante corse in passato da un campo all’altro per cercare di seguirci entrambi. Credo sia normale. Vediamo se nei prossimi giorni gli organizzatori possono darci una mano con gli orari di gioco”. Del resto, di mamma ce n’è una sola. E anche se ‘super’ come Judy Murray, non può certo dividersi in due.

Gianluca Santori