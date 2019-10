Wawrinka è ancora troppo per Sinner, ad Anversa non c’è partita

[Stan Wawrinka si conferma essere un ostacolo ancora troppo alto per Jannik Sinner. Così come al primo turno degli US Open, il 18enne italiano esce battuto dal faccia a faccia contro il tre volte campione Slam nella semifinale di Anversa, la sua prima a livello di circuito maggiore. Stavolta il punteggio è purtroppo più severo (6-3 6-2) e la prestazione meno brillante. Sinner ha difettato rispetto al suo molto più navigato e quotato avversario in termini di solidità al servizio, personalità e probabilmente anche malizia tattica. Un match di cui comunque potrà e (speriamo saprà) fare tesoro, in una settimana che rimane da incorniciare per lui. A causa di questa sconfitta, il teenager di San Candido deve anche posticipare l’ingresso nei primi 100 al mondo che arriverà tra altri sette giorni. Wawrinka agguanta invece la ventesima finale ATP in cui potrebbe affrontare niente di meno che Andy Murray, qualora quest’ultimo riuscisse a battere anche il francesino Ugo Humbert.

IL MATCH – Wawrinka comincia il match molto contratto e regala con una orribile serie di errori il break in apertura. Sinner invece non sembra per nulla accusare la pressione di giocare la sua prima semifinale ATP contro un tre volte campione Slam e sale 2 a 0. Lo svizzero tenta di impostare lo scambio sulla diagonale del rovescio, il suo colpo migliore. Peccato che dalla parte sinistra il 18enne altoatesino sia solidissimo, riuscendo a tenere con impressionante facilità la palla pesante dell’avversario. I problemi per lui arrivano però con un altro colpo, ovvero la battuta. Nel quarto gioco la prima fa i capricci e, causa anche qualche errore di troppo, Wawrinka si riporta sul 2 pari. Fallito il tentativo di mettere in difficoltà Sinner con la potenza, il campione svizzero tenta la carta delle variazioni di ritmo. E il suo piano funziona meraviglia. L’azzurro perde il filo del discorso, si disunisce, mettendo in luce la sua carta d’identità. Per Stanimal arriva un altro break che lo lancia sul 5 a 2. Forte di una maggior consistenza con il servizio, il 34enne di Losanna chiude il set per 6-3 in 34 minuti. Quel 38 per cento di punti con la prima di servizio fa tutta la differenza del mondo in negativo per Sinner.

Prevedibilmente il secondo parziale si apre con l’allievo di Riccardo Piatti ancora in difficoltà, costretto a fronteggiare tre palle break. Se la cava brillantemente ma poi un forzato di dritto regala il gioco a Wawrinka. Avanti 2 a 1, l’ex n.3 al mondo si distrae un attimo, offrendo con un doppio fallo un’occasione a Sinner per rientrare nel match. È però bravo ad annullarla in maniera aggressiva. La partita sembra assolutamente in controllo per lui. L’altoatesino gioca a sprazzi, in maniera disordinata, è falloso e in balia dell’avversario sulla seconda di servizio. Le cose si mettono ulteriormente male nel quinto gioco quando Stan con una cannonata ottiene il suo quinto break dell’incontro. Sotto 5 a 1, Jannik tiene finalmente il turno di battuta rimandando la fine del match. Rimandando appunto perché Wawrinka chiude nel gioco successivo con autorità dopo poco più di un’ora di partita. Una buona prestazione per lui, soprattutto con la battuta (81 per cento di punti con la prima e 65 per cento con la seconda). Una meno buona per Sinner. Ma di occasioni per rifarsi ce ne saranno a bizzeffe e questo torneo di Anversa lo ha ribadito.

Risultati

[4] S. Wawrinka b. [WC] J. Sinner 6-3 6-2



