Paolini vince e va in finale a Monastir (Bertellino)

Finals e NextGen, trimestre di fatiche (Alessandro Nizegorodcew, Corriere dello Sport)

L’ultimo trimestre del circuito ATP è faticoso, stressante, difficile, ma anche molto interessante. Le prossime settimane di questa lunga stagione metteranno, infatti, in palio gli ultimi posti per le Nitto ATP Finals di Torino e per le NextGen ATP Finals di Gedda. Pochi tornei, molte speranze, tanta adrenalina. Jannik Sinner è già sicuro del proprio posto al Master, così come Djokovic, Alcaraz e Medvedev. Andrey Rublev, grazie alla finale al Masters 1000 di Shanghai, è ormai a un passo dalla qualificazione, mentre per gli altri tre posti è bagarre. La classifica conta, ma sono condizione fisica e brillantezza mentale a fare la differenza negli ultimi mesi dell’anno. Stefanos Tsitsipas, guardando i punti nella “Race to Torino”, sembrerebbe vicino alla qualificazione, ma la realtà è ben diversa: il tennista greco ha vinto solamente tre match da agosto a oggi, entrando in una spirale negativa di non semplice risoluzione. Holger Rune, che ha da poco annunciato la collaborazione tecnica con il supercoach Boris Becker, ha vinto una sola partita da Wimbledon a oggi. Anche Alexander Zverev, dopo due buonissimi tornei in Asia (vittoria a Chengdu, semifinale a Pechino), sembra in debito d’ossigeno. Oggi sarebbero tutti e tre qualificati, ma l’inerzia della stagione dice altro. Hubert Hurkacz, per esempio, nonostante sia attualmente in undicesima posizione, e rientrato prepotentemente in corsa: il titolo nel 1000 di Shanghai ha ridato speranza e fiducia al polacco, che su cemento indoor può portare a casa risultati con continuità. In discreta (non eccelsa) forma anche Casper Ruud. E attenzione alle retrovie, perché mancano ancora tre settimane di tennis tra vari ATP 500 e il Masters 1000 di Bercy e giocatori capaci di fare filotto non mancano. Le NextGen ATP Finals hanno cambiato sede. Dopo la lunga parentesi milanese il testimone passa all’Arabia Saudita. I migliori under 21 (nati dal 2002 in poi) al mondo si sfideranno per la prima volta sui campi di Gedda (28 novembre – 2 dicembre). Tra loro potrebbe esserci almeno un tennista italiano. Considerando certamente out dalla “Race” Alcaraz, Rune e Musetti (già protagonisti nelle passate edizioni), Flavio Cobolli sarebbe oggi qualificato. […] Anche Luca Nardi, oggi al n.12 della “Race to Gedda”, sembra avere le carte in regola per tentare uno sprint finale che gli garantisca un posto in Arabia Saudita.

Fritz e De Minaur, due vittorie che valgono doppio (Roberto Bertellino, Tuttosport)

Ogni successo ha un sapore particolare in questo scorcio di stagione perché può avvicinare o allontanare i giocatori ancora in lizza per la partecipazione alle Nitto ATP Finals di Torino alla realizzazione del sogno. Così hanno valore doppio le vittorie ottenute ieri a Tokyo (ATP 500) da Taylor Fritz e Alex De Minaur, rispettivamente numeri 9 e 13 della Race to Turin. Fritz, chiamato alla difesa del titolo, ha fermato con più facilità del previsto il britannico Cameron Norrie, numero 18 del mondo, in due set. Negli ottavi sfiderà la wild card di casa, Shintaro Mochizuki, che a sorpresa ha superato l’argentino Etcheverry. De Minaur è uscito vittorioso invece da una lotta, punto a punto, sul britannico Jack Draper, temibile mancino che proveniva dalle qualificazioni: «Quando la fatica diventa dominante – ha detto al termine l’australiano – risulta difficile chiudere il match. Nell’occasione ho cercato di fargli giocare più palle possibili. Lui ha messo in campo un tennis brillante e aveva meno tensioni del sottoscritto. La sfida l’ho vinta con il giusto atteggiamento e il fisico e sono molto felice di essere ancora in tabellone». Il suo prossimo rivale sarà l’esperto argentino Diego Schwartzman […]. Altri due candidati in lotta per la presenza a Torino cercano a Tokyo punti pesanti. È il caso di Casper Ruud, n° 10 della “Race” che ha sconfitto il nipponico Watanuki, e Hubert Hurkacz fresco del secondo titolo 1000 vinto in carriera a Shanghai. Il polacco esordirà oggi a Tokyo contra il cinese Zhang. Vittoria con il brivido per Ben Shelton, che ha dovuto rifugiarsi nel tie-break del terzo set contro il giapponese Taro Daniel. Eliminato Frances Tiafoe, in calo di condizione, dal sempre altalenante russo Asian Karatsev. […]