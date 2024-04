ATP Madrid, Arnaldi: “Medvedev ha giocato meglio i momenti importanti, per questo è n°4 del mondo” [ESCLUSIVA]

Era partito forte Matteo Arnaldi, vincendo 6-2 il primo set contro Daniil Medvedev, poi però ha subito il rientro del russo. È stata una partita decisamente lottata, come ci ha poi spiegato il sanremese in zona mista al termine del match, in cui però il n°4 del mondo “ha giocato meglio i punti importanti”. Di seguito le sue dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Ubitennis.

D: Non è stato un match semplice, eri partito bene poi però Medvedev è rientrato… Quali sono le tue sensazioni dopo questa partita?

Matteo Arnaldi: “È stata una partita sicuramente molto lottata. Lui ha alzato un po’ il livello nel secondo e nel terzo set, mentre io ho fatto qualche errore di troppo. Sono comunque contento di come ho giocato all’inizio, cercheremo di lavorare su quello”.

D: Sei entrato in campo convinto davvero al 100% di poterla vincere?

Matteo Arnaldi: “Certo, altrimenti non giocherei a tennis…”

D: C’è stato un momento della partita in cui hai sentito che ti è scivolata un po’ via?

Matteo Arnaldi: “Sinceramente no, lui ha alzato un po’ il livello verso la seconda metà del match, però è stata sempre combattuta. Avrebbe potuto girare da un momento all’altro, Daniil è stato bravo a giocare meglio i momenti importanti. Per questo lui è n°4 e io n°40″.

D: Hai avuto qualche problemino alla caviglia verso la fine?

Matteo Arnaldi: “No, niente di che, sono solo scivolato, ma nulla di speciale. Fisicamente sono a posto, è tutto ok“.

D: Sei segnato per il Challenger175 di Cagliari la prossima settimana, hai intenzione di andarci? Hai intenzione di giocare tra Roma e Parigi

Matteo Arnaldi: “Non ci andrò, mi allenerò una settimana e andrò a Roma. Siamo ancora a Madrid, prima verrà Roma e poi il resto, per adesso non penso troppo in là”.

D: Avete in mente qualcosa in particolare su cui lavorare la prossima settimana?

Matteo Arnaldi: “Come tutte le settimane ci sono varie cose su cui lavorare, non c’è un aspetto in particolare. Cercheremo di prepararci al meglio per i prossimi appuntamenti e per giocare al meglio Roma“.