Australian Open donne, Scanagatta: “Primi turni pazzeschi fra campionesse Slam. Possono vincere in tante, Sabalenka, Rybakina, Swiatek. Sei italiane ma senza le chance di Sinner” [VIDEO]

Tanti motivi di interesse nel tabellone femminile dell’Australian Open 2024. La campionessa in carica è la bielorussa Aryna Sabalenka, che parte da testa di serie numero due e in semifinale potrebbe incrociare Cori Gauff, vincitrice dell’ultimo US Open. Nella metà superiore del main draw la numero uno del mondo Iga Swiatek è in rotta di collisione con la pericolosa kazaka Elena Rybakina. Sulla carta c’è grande equilibrio tra le prime quattro e non c’è una chiara favorita. Sei le azzurre che parteciperanno al torneo: Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini e Sara Errani.

